Giner denuncia els impagaments del xec escolar al juliol i els "nou mesos de retard" del bo menjador

Per açò, Giner ha considerat en un comunicat que és "una autèntica vergonya que aquest govern no es prenga més de debò l'educació dels nostres fills, i que done l'esquena als professionals que la garanteixen".

Així, ha subratllat que tant el Xec Escolar com la Beca Menjador són dos ajudes que s'ofereixen a les famílies per a pagar una part de la quota mensual dels servicis, i que aquests diners s'ingressen directament a les escoles.

"Això, clar, en el cas que el sistema funcionara com ha de fer-ho, perquè la veritat és que aquest Ajuntament no ha fet més que fallar a les escoles infantils. Ara li falta encara per pagar la seua part de la quota del Xec Escolar corresponent al mes de juliol, però recordem que fins al mes de juny va estar sense abonar la seua part durant més de mig any", ha expressat.

"És a dir, aquest govern va acumular un retard de sis mesos amb el Xec Escolar, però durant tot eixe temps, les escoles van haver de seguir funcionant: pagar al personal, la llum, l'aigua, els servicis", ha postil·lat.

"Tot això sense poder comptar amb els diners que els corresponia per part de l'Ajuntament. Una nova falta d'interés, de desdeny però, sobretot, de poca capacitat de gestió, que cada dia és més evident i acaba afectant a la vida de tots els valencians", ha considerat.

A més, el portaveu de Cs ha recalcat que l'ampliació del Xec Escolar per al mes de juliol va ser una proposta de la seua formació, i que "gràcies a açò moltes famílies han pogut conciliar durant els mesos d'estiu".

"Ja ens vam apuntar un punt quan gràcies a l'acord pressupostari aconseguim ampliar el Xec Escolar a més famílies a València, fins als 6.000 beneficiaris. Però res d'açò té sentit si després aquest govern no és capaç de complir amb la part del pagament que li correspon. Exigim una mica més de serietat en un tema tan important com és l'educació dels fills", ha conclòs.

D'altra banda, ha alertat que la situació de la Beca Menjador "és igual o fins i tot pitjor". En aquest cas, la Beca Menjador és per a cobrir les despeses d'alimentació de xiquets entre 0 i 5 anys. "Novament, és l'Ajuntament el que ha de transferir la seua part a les escoles, però porta sense fer-ho des del mes de gener. Eixa és la xifra negra amb la qual Ribó inicia el nou curs", ha denunciat.

Així, el portaveu de Cs ha reclamat més personal per als servicis que s'encarreguen de gestionar aquestes ajudes. "No pot ser que seguisca havent-hi la mateixa plantilla que fa uns anys gestionant-ho tot. Si aquest govern no arriba amb els recursos que té, que els amplie", ha demanat.