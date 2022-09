Les ofertes per a titulats en FP cauen 1,77 punts a la Comunitat Valenciana, encara que és la més requerida per treball

20M EP

NOTICIA

Les ofertes per a titulats en Formació Professional (FP) cauen 1,77 punts a la Comunitat Valenciana, encara que segueix sent la formació més requerida per a treballar (en un 41,12% de les vacants regionals).