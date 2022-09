El PP remetrà als grups de l'Ajuntament de València la seua proposta de rebaixa d'impostos: IBI, plusvàlua o vehicles

La portaveu del PP, María José Catalá, ha sostingut en un comunicat que l'Ajuntament de València "té marge" per a una rebaixa d'impostos i taxes municipals per al pròxim any. Els 'populars' esperen que tots els grups estiguen "disposats a negociar una proposta conjunta" amb la finalitat d'aconseguir un acord per a la baixada d'impostos i taxes davant la "desbocada" pujada de l'IPC que se situa en el 10,4%.

El Grup Municipal Popular ha presentat propostes, més de 30 mocions en plens i comissions en les quals reclama una baixada d'impostos a la ciutat. No obstant açò, la formació ha lamentat que la resposta del Govern del Rialto "ha sigut votar sempre en contra", però ha defès que en 2023 "és necessari que canvien la seua postura per a alleujar a les famílies valencianes que ja han perdut poder adquisitiu amb les pujades dels preus".

"Tenen marge més que suficient per a baixar impostos perquè tenen prop de 300 milions d'euros, un 78% més que fa dos anys i el govern més car amb el doble d'alts càrrecs. És temps d'ajudar les famílies després d'unes legislatures on -el Rialto- ha pujat en dos ocasions els impostos", ha manifestat María José Catalá.

La proposta del PP, segons assenyalen els 'populars', suposarà "un estalvi de prop dels 60 milions d'euros per als valencians". "Uns diners que estarà en la butxaca dels nostres veïns per a poder afrontar un moment complicat com el qual vivim on s'ha disparat el cost de la vida", ha afegit l'edil.

Entre les mesures es troba la baixada d'entre un 20 i un 30% de l'IBI o el fet de "ajudar als valents que hui amb la qual està caent s'atreveixen a obrir un negoci bonificant el 95% de l'IBI". També demana ampliar la bonificació a les famílies nombroses, rebaixar la taxa de clavegueram i, amb ella, la rebaixa de l'aigua, bonificar l'impost de plusvàlua un 95% i la reducció de l'impost de vehicles.