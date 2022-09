Lali Espósito se sincera sobre su bisexualidad: "Me mentía un montón a mí misma"

Lali Espósito se siente cada vez más cómoda componiendo música, especialmente cuando esta le permite expresar mensajes que necesita sacar a la luz. La cantante argentina ha hablado de ello en varias ocasiones. La última, en el programa televisivo Nadie dice nada.

La artista se sinceró sobre sus canciones 2 son 3 y N 5 para la audiencia de Luzu TV. Con estos temas buscaba reflexionar sobre su orientación sexual y hablar de ello con honestidad, sin negarse a sí misma evidencias que, hace un tiempo, no se atrevía a confirmar.

"Fui, de manera inconsciente, compartiendo a través de mi música y con la gente, mi propio descubrimiento sexoafectivo, mi manera de sentir mi sexo, y de sentir amor en el formato que sea", contó.

La actriz de Sky Rojo reconoció que se había dado cuenta de que sus experiencias reflejaban sus "hipocresías". "Me mentía un montón, no aceptaba un montón de cosas que me gustaban, que quería. Por ejemplo, que me gustaban las mujeres o que tenía como una dualidad que siempre separaba", dijo.

"Sí, me gusta una chica, pero siempre me pongo de novia con chicos", apuntó. He ahí la orientación de sus últimos trabajos musicales: "En los últimos años, me di cuenta de que en mi música, yo necesitaba ser más franca y sentía que hay un público que necesita representación".

La artista también habló de la necesidad de ser sincera este año en una entrevista con 20minutos: "Cuando más franca soy con mis decisiones, más conectada con el mundo me siento. Alejarme de los dramas, pensar en mí y ser yo misma es lo que me acerca a la felicidad".