El Consell aprova prorrogar el conveni entre l'IVAM i Les Corts per a la realització d'activitats conjuntes

L'objectiu d'aquest conveni és que les dos institucions continuen col·laborant en la política cultural de la Generalitat, duent a terme activitats conjuntes i col·laborant en projectes culturals per a la promoció de l'art modern.

A través d'aquest conveni, l'IVAM està desenvolupant, per tercer any, un programa participatiu dirigit a la ciutadania, que promou l'impuls dels valors democràtics i la participació. Així, durant l'any 2022 es desenvolupen dos actuacions que es van iniciar en 2020 i van continuar en 2021, per a emfatitzar la relació entre la institució i l'IVAM, amb voluntat de consolidació i permanència durant el curs 2022-2023.

Aquestes dos actuacions estan dirigides un públic escolar i familiar del barri i han sorgit de l'escolta, la detecció de necessitats reals, la col·laboració i el servici entre l'IVAM i la comunitat educativa que l'envolta.

Per la seua banda, Les Corts es comprometen a destinar 25.000 euros a aquest programa, mentre l'IVAM aportarà fins a un màxim de 28.200 euros.