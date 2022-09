Junta aboga por un proyecto "nuevo" de Ciudad de la Justicia con el objetivo de empezar obra "en esta legislatura"

Así lo ha indicado este viernes el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, a preguntas de los periodistas en la comparecencia posterior a la reunión que ha mantenido con el alcalde de la capital Julio Millán.

Uno de los temas principales del encuentro ha sido la citada infraestructura judicial, que se viene reclamando desde hace más de dos décadas. En la pasada legislatura, en septiembre de 2020, se incorporó a la Unidad Aceleradora de Proyectos de Interés Estratégico de Andalucía, y se planteó la financiación público-privada para acometerla, a la vez que, según los entonces responsables, se actualizaba el proyecto y se trabajaba con el Ayuntamiento en la cesión del suelo.

Nieto ha afirmado que "es un hecho que este proyecto llega tarde", si bien él lleva "un mes en la Consejería", en el que ha recibido una carta del alcalde y la petición de presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "buscar soluciones".

La primera, según ha dicho, es "eliminar obstáculos que puedan retrasar más este proyecto" y eso se ha hecho en la reunión con el gobierno municipal "para, de una forma leal, humilde, trasladarle hay este problema" y la necesidad de "acelerarlo al máximo". En este sentido, ha hablado de "pequeños ajustes en el acuerdo de cesión" y ha agradecido que desde el Ayuntamiento han trasladado que "no sería un problema".

"Una vez que esté resuelto, se suscribirá y será recepcionado por la Junta de Andalucía la cesión de uso de esa parcela y estaremos en condiciones de licitar el proyecto básico", ha manifestado. Ha añadido que "el año que viene es la elaboración del proyecto básico", cuando esté "se hará una presentación al conjunto de la ciudad, al Ayuntamiento, operadores jurídicos" para que hagan posibles "matizaciones que sean conveniente".

"En el año siguiente (2024) tenemos que elaborar el proyecto de ejecución y, una vez concluido, habría que licitar la obra y ejecutarlo", ha señalado el consejero sobre "un proyecto de en torno a 50 millones de euros" para cuya financiación ha aludido a "fondos europeos"

Ha recordado que la normativa aplicable es la europea, "que es muy exigente en la transparencia y controles y, por ende, lenta". "Pero no podemos perder ni un minuto, y ese es nuestro objetivo, en tener en condiciones de empezar la obra de la Ciudad de la Justicia (...) Me encantaría que fuera una realidad que en esta legislatura empezara la obra", ha declarado.

Cuestionado por la actualización del proyecto que se habría realizado en los últimos años, según diversas declaraciones de responsables de Justicia en la pasada legislatura, Nieto ha contestado que "hay un proyecto básico del año 2015", con "una normativa, una legislación y con una exigencias que ya no son las que están vigentes".

Al respecto, ha considerado que, "precisamente para no tener luego un problema de tener que volver atrás y perder más tiempo, lo más aconsejable es poder impulsar un nuevo proyecto, ya adaptado a la legislación actual"

"No obstante, estamos trabajando y trasmitiendo en tiempo real el trabajo sobre la Ciudad de la Justicia de Jaén porque nos estamos ocupando en este mismo momento de cómo podemos enfocarlo, cómo financiarlo, cómo cumplir con las necesidades que se plantean, cómo podemos incorporar los nuevos juzgados que se han ido aprobando...", ha declarado.

El consejero ha incidido en que "esa es la realidad sobre la que hay que operar" y el "objetivo es que no se pierda ni un minuto y avanzar con la mayor celeridad posible". Al hilo, ha matizado que, "a lo mejor por querer ganar tiempo, recuperando un proyecto antiguo, perdemos mucho más porque no cumplimos la normativa exigible en este momento".

FINANCIACIÓN

Con respecto a la financiación de esta infraestructura, ha explicado que el hecho de "que se financie con fondos europeos no quiere decir que obligue a una determinada forma de ejecución de la obra" y "puede ser de varias maneras".

"Yo quiero explorar la posibilidad de ejecución directa por parte de la Junta de Andalucía y de que el proyecto sea gestionado desde la Junta. Si no fuera posible, si no disponemos de los recursos suficientes y esa alternativa, que está ahí, de la colaboración público privada, nos permite que no se pare el proyecto de la Ciudad de la Justicia, la vamos a estudiar", ha indicado.

No obstante, si se consiguen los fondos, "que en este momento hay una posibilidad extraordinaria que no existe habitualmente con esa línea de fondos europeos", se va "a intentar que se financie con ello y que lo ejecute y los gestione la propia Junta de Andalucía"

COLABORACIÓN

Por su parte, el alcalde de Jaén ha destacado la actitud "siempre leal, constructiva y la gestión impecable del Ayuntamiento y su área de Patrimonio" para la cesión de los terrenos con las condiciones y las sucesivas modificaciones que se requerían desde el Ejecutivo autonómico.

"No quiero que haya lugar a dudas de una posible ralentización por culpa municipal porque, insisto, nuestra colaboración y trabajo han sido impecables", ha recalcado. Al hilo, ha subrayado que "se han hecho todos los trámites que la Junta ha ido reclamando" y ha reiterado "la máxima disponibilidad" con este proyecto con el objetivo de que "esté finalizada lo antes posible".

En este sentido, ha detallado que en el encuentro han analizado cuestiones que "trasladan de nuevo hoy desde la Consejería para que vuelvan a solventarse en esa necesaria colaboración establecida para evitar problemas futuros", al tiempo que ha trasladado la importancia de contar cuanto antes con financiación necesaria.

DOS PARCELAS

Millán ha recordado que el Consistorio cedió en diciembre de 2020 a favor de la Junta 6.000 metros cuadrados de las parcelas 21.509 y 21.510. Posteriormente, entre mayo y junio de 2021 la Junta pidió su agrupación y cesión en un único solar que sería objeto de mutación demanial, trámite que vio la luz el 1 de diciembre de 2021 en resolución de Patrimonio a favor de la Junta y su correspondiente dación de cuentas en el pleno del día 14 de ese mes.

Además, según ha añadido, el 16 de marzo de 2022 se remitió desde la Junta al Ayuntamiento el escrito de aceptación del acuerdo de cesión que se devolvió aceptado el 23 del de marzo del mismo mes. Junto a ello, el pasado 23 de junio la Junta volvió a pedir esta aceptación de nuevo, con lo que el Ayuntamiento reenvía escrito de la Secretaría General ratificando el ya realizado en marzo.

Cabe recordar que el entonces consejero del ramo y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, anunció ese mes de marzo en comisión parlamentaria que la Junta de iba "a poner en marcha la licitación para el proyecto" de la Ciudad de la Justicia de Jaén, por un importe superior a los 67 millones de euros, una vez recibida "toda la documentación" que se había solicitado al Ayuntamiento con respecto a la parcela donde se construirá y proceder a su aceptación.