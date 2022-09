El Consell destina cinc milions per a implantar el transport a demanda en 365 municipis

NOTICIA

El Consell ha aprovat la concessió directa d'ajudes temporals per cinc milions per a facilitar la implantació del transport públic a demanda que servirà per a 365 municipis amb una població menor o igual a 5.000 habitants de la Comunitat Valenciana.