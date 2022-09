Prop de 300 xiquets acudeixen a les escoles d'estiu d'educació inclusiva per a persones amb discapacitat de COCEMFE CV

Aquestes activitats formen part del projecte EdInTIC, de foment de l'educació inclusiva en l'àmbit escolar, que busca la sensibilització de l'alumnat dels centres educatius de la Comunitat en qüestions de discapacitat i inclusió.

A més, aquest projecte ofereix formació en TIC per a la discapacitat als docents i atenció personalitzada a l'alumnat que necessite d'algun suport tecnològic en l'aula, segons ha indicat l'entitat en un comunicat.

L'objectiu dels tallers ha sigut donar a conéixer els conceptes de diversitat i discapacitat per a transformar els valors, conductes i actituds dels participants.

Les activitats han inclòs una gran varietat de jocs i reptes per a ajudar els xiquets a posar-se en la pell d'una persona amb discapacitat i, amb açò, a empatizar amb les seues problemàtiques. Els tallers es van adaptar a l'època estival perquè resultaren més atractius i estimulants, i es van centrar en pràctiques esportives i exercicis adaptats com, per exemple, un circuit en cadira de rodes, pescar amb els peus o tirar bolos amb els ulls tancats, a peu coix o amb una mà darrere.

A aquestes pràctiques esportives es va sumar una xarrada en la qual es van explicar els diferents tipus de discapacitat i es va preguntar als participants per referents amb discapacitat que tingueren propers (amb exemples d'esportistes i la seua participació en Jocs Olímpics).

Per als més xicotets, es va explicar un conte relacionat amb la discapacitat per a acostar-los aquesta realitat. D'aquesta manera, es va poder establir un diàleg amb les xiquetes i xiquets, resoldre els seus dubtes i ajudar-los a generar consciència i a trencar els estereotips negatius.

A LA TARDOR, MÉS FORMACIÓ INCLUSIVA

COCEMFE CV reprendrà les activitats de formació de docents aquesta tardor dins del seu projecte EdInTIC per al foment de l'Educació Inclusiva. Aquesta iniciativa es desenvolupa gràcies al finançament de Fundació ONCE i de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives a través de les convocatòries de programes d'autonomia personal i del tram autonòmic de l'IRPF.

Amb aquest programa gratuït, COCEMFE CV ofereix als centres educatius assessorament personalitzat a l'alumnat amb discapacitat, formació als professionals de l'educació i a les famílies sobre recursos tecnològics, activitats de sensibilització a l'alumnat i tallers d'adaptacions de productes de suport a baix cost, per a democratitzar l'accés a aquestes ajudes que en ocasions poden ser oneroses per a les famílies i els centres.

Tot açò amb la vista posada a promoure l'escola inclusiva i la igualtat d'oportunitats de l'alumnat que té necessitats educatives especials per motius de discapacitat amb l'objectiu final de reduir l'abandó escolar.