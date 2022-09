La Generalitat ha rebut ja unes 200 sol·licituds i consultes pels danys dels incendis de Begís i Vall d'Ebo

Així ho han indicat tant el president de la Generalitat, Ximo Puig, durant la seua visita a l'oficina d'atenció als afectats pel terrible incendi d'aquest estiu en la comarca de la Marina Alta en Vall d'Ebo; com la vicepresidenta, Aitana Mas, durant la roda de premsa posterior al ple del Consell a Alcoi.

Puig ha indicat que es tracta de "facilitar al màxim la resposta de la Generalitat tant als ajuntaments, com a les persones afectades per a tornar a la normalitat al més prompte possible i posteriorment rellançar les dos comarques".

Mas, per la seua banda, ha indicat que el pla d'acció per a les dos comarques està "pràcticament preparat en el si del Govern", però volen que siga "participat amb les zones afectades", per la qual cosa buscaran perfilar l'esborrany amb els afectats.

Respecte a les sol·licituds, ha recordat que el termini que es va obrir la setmana passada és de 30 dies.