Aprovat l'avantprojecte de Llei d'Accessibilitat Universal i Inclusiva de la Comunitat Valenciana

Segons ha indicat el Consell en un comunicat, la futura llei, en la redacció de la qual han participat totes les consellerias, "incidirà positivament en el dret a l'accessibilitat, igualtat d'oportunitats i de tracte, a l'autonomia personal, la inclusió en la comunitat i la vida independent".

El text inclou la creació del Consell Valencià de Promoció i Garantia de l'Accessibilitat Universal per a garantir la participació, objectius i mesures que contempla la llei.

La normativa té com a objectiu adequar l'ordenament jurídic valencià a la normativa internacional, europea i estatal i garantir, d'eixa manera, les condicions bàsiques d'accessibilitat universal, incloent la cognitiva, de totes les persones, amb independència de la seua condició física, sensorial, intel·lectual i cognitiva, és a dir, encara que no tinguen una discapacitat declarada.

Es tracta de la primera llei autonòmica que aborda la regulació de l'accessibilitat universal en tots els àmbits i sectors, béns i servicis a la disposició del públic.

L'avantprojecte de llei, que consta de 103 articles, conté disposicions específiques d'accessibilitat en diferents àmbits, com són les comunicacions, telecomunicacions i servicis de la societat de la informació, i l'accessibilitat en espais públics urbanitzats, espais naturals i infraestructures.

Així mateix, el text aborda l'accessibilitat en les edificacions de nova construcció i en les edificacions existents, amb l'ampliació de la reserva de vivendes per a persones amb diversitat funcional i la possibilitat de realitzar adaptacions necessàries, conforme el Decret del Consell de regulació de l'accessibilitat en l'edificació i en els espais públics.

En l'àmbit del transport, s'estableixen, amb caràcter legal, les condicions d'ús de la targeta per a la reserva de places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, així com les mesures de control i de sanció, que correspondran als ajuntaments.

D'altra banda, la futura norma estableix en un capítol l'accessibilitat en les relacions entre les administracions públiques i la ciutadania, amb les condicions d'accessibilitat que han de reunir les oficines d'informació, els punts d'atenció i els servicis telefònics d'atenció a la ciutadania de titularitat de la Generalitat, així com la previsió de plans de formació per a l'atenció a persones amb diversitat funcional en diferents àmbits.

Igualment es contempla l'accessibilitat en l'ocupació, tant en l'ordinari com en el protegit, amb l'obligació de realitzar ajustos raonables dels llocs de treball, establint, per a açò, el procediment i les mesures de foment.

La vicepresidenta portaveu, Aitana Mas, ha destacat que "es tracta de la primera llei autonòmica que aborda la regulació de l'accessibilitat universal"