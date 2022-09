Sobre aquest tema, abans de l'acte d'obertura del curs acadèmic, ha explicat que ja estan en converses amb la Generalitat valenciana perquè "no tenim marge per a assumir aquest increment en els pressupostos".

En eixe sentit, ha assenyalat que compten amb equipaments científics "on l'estalvi realment és molt difícil" malgrat els esforços que realitzen. Per açò, demana a la Generalitat buscar "alguna manera de compensar" aquest increment en els comptes del pròxim any.