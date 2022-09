Mestre (UV) demana un "últim esforç" a Generalitat per a "desbloquejar" el model de finançament i demana fixar terminis

Així ho ha indicat en el seu discurs en l'acte d'obertura del curs acadèmic de la UV, celebrat de nou en el Paranimf de la Nau -els últims dos anys es va traslladar al claustre per motius de la pandèmia-, on la secretària general de la Universitat, María Elena Olmos, ha presentat un extracte de la memòria de 2021, encara marcat per la covid, i en el qual l'entitat ha seguit sent "motor de desenvolupament" tecnològic, social i cultural, així com una "institució de referència" en totes les dimensions.

A l'acte han assistit el president de les Corts, Enric Morera; la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Josefina Bueno; i la rectora de la Universitat Jaume I de Castelló, Eva Alcón, entre altres autoritats.

Mestre ha avisat de la situació "molt greu" a la qual s'enfronta l'entitat acadèmica, provocada pel "bloqueig" del nou sistema de finançament de les universitats, per la qual cosa ha insistit en la necessitat de donar "una resposta" a aquest assumpte. "Cada any l'obertura de curs pareix una contínua petició de recursos a la Generalitat, però cal fer-ho", ha defès.

"Abans de la crisi de 2008 els demanàvem per a situar-nos a l'avantguarda, i des de les retallades el que hem fet és situar-nos en el nivell previ. Ara, el finançament és el mateix que fa deu anys, i ens hem d'enfrontar l'increment de l'IPC, la inflació i uns costos energètics desbocats", ha expressat.

Sobre aquest assumpte, ha valorat que tant el president de la Generalitat, Ximo Puig, -que no ha assistit a l'acte atés que es troba aquest divendres en el Ple del Consell que se celebra a Alcoi i Vall d'Ebo (Alacant)-, com la titular d'Universitats, Josefina Bueno, són "ben conscients" de "la necessitat de donar resposta" a aquesta situació.

En aquest punt, la rectora de la UV ha urgit la Generalitat a fixar terminis per al desbloquege del nou model i ha indicat que, precisament, aquesta mateixa setmana s'han reunit les consellerias d'Hisenda i d'Universitats per a "avançar" sobre aquest tema, que espera que puga estar resolt per a l'any 2023, i que "pròximament farà públics" aquests avanços el cap del Consell.

"ENORME BUROCRATITZACIÓ"

Mestre també ha incidit en la necessitat de progressar quant al conveni col·lectiu, acordat pel sistema universitari, sindicats i la Generalitat, però que "mai s'ha arribat a firmar per les restriccions estatals", i ha insistit a reclamar la supressió de la taxa de reposició, que "condiciona l'evolució" de les plantilles de Personal Docent i Investigador, així com de Personal d'Administració i Servicis, i a "flexibilitzar la gestió" per a, entre altres objectius, reduir l'"enorme burocratització" del sistema.

"El creixement de les convocatòries i que, alhora, els terminis siguen cada vegada menors fan que els investigadors dediquen innecessàriament parteix del seu temps a processos farragosos que no contribueixen a millorar el sistema de finançament", ha manifestat.

En aquesta línia, ha destacat l'"important esforç" del personal investigador, "molt superior al que correspondria a partir del volum de recursos dels quals disposem", i que damunt "s'enfronta al problema de l'estabilització i la promoció". Davant aquesta situació, ha reivindicat la necessitat de comptar amb un marc legal estatal que servisca per a "millorar el potencial del sistema públic".

REFORMA LABORAL

No obstant açò, ha lamentat que en els últims mesos la gestió de la investigació la gestió de la investigació s'ha vist "agraviada" per la reforma laboral. Una norma que, ha criticat, "no ha tingut en compte les especificitats pròpies de les universitats", per la qual cosa ha generat situacions "difícils" i "incerteses legals" en la contractació del personal investigador. Enfront d'açò, ha reivindicat que aquestes activitats es regulen de manera "específica i singular", ja que contribueixen a aportar "un servici públic especial a la ciutadania".

Així, Mestre espera que la nova llei que regule el sistema universitari "no es veja decebuda per la fatal concreció" i que la seua aprovació no "es trenque" a causa que la norma no compte amb "el propi suport del sistema universitari". "Repetiríem el mateix error, juntament amb les mesures imposades pels govern que no han millorat la situació", ha manifestat.

En tot aquest context "advers" -ha admès-, la rectora de la Universitat de València ha instat la Generalitat a fer un "últim esforç" de cara a aconseguir la firma del conveni col·lectiu, que espera que es faça efectiva "al llarg d'aquest curs", i que servirà per a "millorar les condicions del professorat associat i els doctors".

En qualsevol cas, ha posat en valor que, malgrat les "enormes restriccions" de la norma estatal, la Universitat de València "continua avançant" amb l'aprovació de noves convocatòries de places, més dotacions, la renovació de plantilla o l'estabilització de professorat. "Eixa és la nostra política: centrada en les persones, fem possible el que és difícil amb els recursos amb els quals disposem", ha expressat.

"CONSENS DE TOTES LES PARTS"

Per la seua banda, la consellera d'Universitats, Ciència i Societat Digital, Josefina Bueno, en la seua intervenció, ha manifestat el "compromís" del govern valencià per "solucionar" l'actual situació del model de finançament de les universitats, i ha defès que s'ha avançat, per exemple, "pagant els deutes dels anteriors governs". No obstant açò, s'ha marcat com a objectiu que el pla de finançament "atorgue estabilitat" a les institucions acadèmiques i siga "fruit del consens de totes les parts". "Estic segura que ho aconseguirem", ha expressat.

En un altre ordre d'assumptes, ha destacat l'augment de la dotació en investigació i també ha ressaltat l'increment pressupostari respecte a la inversió en ciència, que aconsegueix els 116 milions d'euros en 2022. "Estem compromesos i això es demostra amb fets, no només amb paraules", ha sostingut.

La titular d'Universitats ha incidit que la Generalitat està "compromesa" així mateix amb "el talent i la igualtat d'oportunitats", i mostra d'açò, al seu juí, és la política de beques, en la qual el govern valencià ha augmentat la seua inversió un 130%, i s'ha marcat com a meta seguir treballant per a "aconseguir la plena igualtat" entre homes i dones.

PROTESTA ASSOCIATS

A les portes del Paranimf de la Nau s'han manifestat professors associats de la UV per a reivindicar l'aplicació del conveni col·lectiu, "farts" de les "contínues promeses i anuncis que s'està analitzant el desbloquege del conveni" quan, han assenyalat, "encara no s'ha aplicat" malgrat que "des de fa més de tres anys i mig es va fer pública la firma de l'acord", situació que han titlat d'"engany i ineptitud política".