Mestre (UV) pide un "último esfuerzo" a la Generalitat para "desbloquear" el modelo de financiación e insta a dar plazos

Así lo ha indicado en su discurso en el acto de apertura del curso académico de la UV, celebrado de nuevo en el Paraninfo de La Nau -los últimos dos años se trasladó al claustro por motivos de la pandemia-, donde la secretaria general de la Universitat, María Elena Olmos, ha presentado un extracto de la memoria de 2021, todavía marcado por la covid, y en el que la entidad ha seguido siendo "motor de desarrollo" tecnológico, social y cultural, así como una "institución de referencia" en todas las dimensiones.

Al acto han asistido el presidente de Les Corts, Enric Morera; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Josefina Bueno; y la rectora de la Universitat Jaume I de Castelló, Eva Alcón, entre otras autoridades.

Mestre ha avisado de la situación "muy grave" a la que se enfrenta la entidad académica, provocada por el "bloqueo" del nuevo sistema de financiación de las universidades, por lo que ha insistido en la necesidad de dar "una respuesta" a este asunto. "Cada año la apertura de curso parece una continua petición de recursos a la Generalitat, pero es preciso hacerlo", ha defendido.

"Antes de la crisis de 2008 los pedíamos para situarnos a la vanguardia, y desde los recortes lo que hemos hecho es situarnos en el nivel previo. Ahora, la financiación es la misma que hace diez años, y nos tenemos que enfrentar el incremento del IPC, la inflación y unos costes energéticos desbocados", ha expresado.

Sobre este asunto, ha valorado que tanto el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, -que no ha asistido al acto dado que se encuentra este viernes en el Pleno del Consell que se celebra en Alcoy y Vall d'Ebo (Alicante)-, como la titular de Universidades, Josefina Bueno, son "bien conscientes" de "la necesidad de dar respuesta" a esta situación.

En este punto, la rectora de la UV ha urgido a la Generalitat a fijar plazos para el desbloqueo del nuevo modelo y ha indicado que, precisamente, esta misma semana se han reunido las consellerias de Hacienda y de Universidades para "avanzar" sobre este tema, que espera que pueda estar resuelto para el año 2023, y que "próximamente hará públicos" estos avances el jefe del Consell.

"ENORME BUROCRATIZACIÓN"

Mestre también ha incidido en la necesidad de progresar en cuanto al convenio colectivo, acordado por el sistema universitario, sindicatos y la Generalitat, pero que "nunca se ha llegado a firmar por las restricciones estatales", y ha insistido en reclamar la supresión de la tasa de reposición, que "condiciona la evolución" de las plantillas de Personal Docente e Investigador, así como de Personal de Administración y Servicios, y en "flexibilizar la gestión" para, entre otros objetivos, reducir la "enorme burocratización" del sistema.

"El crecimiento de las convocatorias y que, a la vez, los plazos sean cada vez menores hacen que los investigadores dediquen innecesariamente parte de su tiempo a procesos farragosos que no contribuyen a mejorar el sistema de financiación", ha manifestado.

En esta línea, ha destacado el "importante esfuerzo" del personal investigador, "muy superior a lo que correspondería a partir del volumen de recursos de los que disponemos", y que encima "se enfrenta al problema de la estabilización y la promoción". Ante esta situación, ha reivindicado la necesidad de contar con un marco legal estatal que sirva para "mejorar el potencial del sistema público".

REFORMA LABORAL

No obstante, ha lamentado que en los últimos meses la gestión de la investigación la gestión de la investigación se ha visto "agraviada" por la reforma laboral. Una norma que, ha criticado, "no ha tenido en cuenta las especificidades propias de las universidades", por lo que ha generado situaciones "difíciles" e "incertidumbres legales" en la contratación del personal investigador. Frente a ello, ha reivindicado que estas actividades se regulen de manera "específica y singular", puesto que contribuyen a aportar "un servicio público especial a la ciudadanía".

Así, Mestre espera que la nueva ley que regule el sistema universitario "no se vea decepcionada por la fatal concreción" y que su aprobación no "se rompa" a causa de que la norma no cuente con "el propio apoyo del sistema universitario". "Repetiríamos el mismo error, junto con las medidas impuestas por los gobierno que no han mejorado la situación", ha manifestado.

En todo este contexto "adverso" -ha admitido-, la rectora de la Universitat de València ha instado a la Generalitat a hacer un "último esfuerzo" de cara a alcanzar la firma del convenio colectivo, que espera que se haga efectiva "a lo largo de este curso", y que servirá para "mejorar las condiciones del profesorado asociado y los doctores".

En cualquier caso, ha puesto en valor que, pese a las "enormes restricciones" de la norma estatal, la Universitat de València "continúa avanzando" con la aprobación de nuevas convocatorias de plazas, más dotaciones, la renovación de plantilla o la estabilización de profesorado. "Esa es nuestra política: centrada en las personas, hacemos posible lo que es difícil con los recursos con los que disponemos", ha expresado.

"CONSENSO DE TODAS LAS PARTES"

Por su parte, la consellera de Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Josefina Bueno, en su intervención, ha manifestado el "compromiso" del gobierno valenciano por "solucionar" la actual situación del modelo de financiación de las universidades, y ha defendido que se ha avanzado, por ejemplo, "pagando las deudas de los anteriores gobiernos". No obstante, se ha marcado como objetivo que el plan de financiación "otorgue estabilidad" a las instituciones académicas y sea "fruto del consenso de todas las partes". "Estoy segura de que lo conseguiremos", ha expresado.

En otro orden de asuntos, ha destacado el aumento de la dotación en investigación y también ha resaltado el incremento presupuestario respecto a la inversión en ciencia, que alcanza los 116 millones de euros en 2022. "Estamos comprometidos y eso se demuestra con hechos, no solo con palabras", ha sostenido.

La titular de Universidades ha incidido en que la Generalitat está "comprometida" asimismo con "el talento y la igualdad de oportunidades", y muestra de ello, a su juicio, es la política de becas, en la que el gobierno valenciano ha aumentado su inversión un 130%, y se ha marcado como meta seguir trabajando para "conseguir la plena igualdad" entre hombres y mujeres.

PROTESTA ASOCIADOS

A las puertas del Paraninfo de la Nau se han manifestado profesores asociados de la UV para reivindicar la aplicación del convenio colectivo, "hartos" de las "continuas promesas y anuncios de que se está analizando el desbloqueo del convenio" cuando, han señalado, "todavía no se ha aplicado" pese a que "desde hace más de tres años y medio se hizo pública la firma del acuerdo", situación que han tachado de "engaño e ineptitud política".