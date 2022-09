Paz Padilla ha vuelto a la televisión con una sorprendente entrevista en Antena 3. La presentadora se sentó en El Hormiguero este miércoles donde trató junto a Pablo Motos temas como su despido de Mediaset o su nueva relación sentimental. Esta charla ha originado numerosas reacciones de compañeros, pero también de sus seguidores. Ahora ha sido ella quien se ha pronunciado sobre ello.

La humorista acudió este jueves a los Premios Cosmopolitan Influencer y en su photocall fue preguntada si su entrevista en el programa de Pablo Motos le sirvió como terapia. Ella ha sido clara en cuanto a ese tema.

"No veo a Pablo Motos muy psicólogo. Para mí este tipo de entrevista no es terapia, pero agradezco que la gente me diga que hay algo de mi vivencia que le ayuda. Eso es lo que me reconforta", aseguró con una sonrisa en su rostro.

Sin embargo, la presentadora también afirmó que su encuentro con el de El Hormiguero fue muy agradable: "Lo quiero muchísimo, me ha encantado y hubo una química impresionante. Descubrí un Pablo muy profundo, con ganas de saber, averiguar... Con mucha inquietud".

En esos mismos micrófonos también abordó otras cuestiones con total sinceridad, como es el caso de su relación con Fran Medina, su nueva pareja. "¿Pero qué nueva pareja? ¿De qué habláis? No voy a hablar de eso", aseguró la humorista.

Sin embargo, dejó un alegato sobre su forma de vivir: "Yo he rehecho mi vida desde el día en que nací. Todo lo que sucede en mi vida me ha ayudado a seguir avanzando".

"Con 53 años que tengo, puedo decir que estoy en un momento muy a gusto conmigo misma. Y lo que no, lo cambio", ha asegurado sobre su situación actual en todos los planos de la vida.