Iceta reivindica las aportaciones culturales de los territorios: "España no es Madrid, es mucho más diversa y rica"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 (EUROP PRESS)

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha reivindicado las aportaciones culturales de los territorios porque, a su juicio, la cultura de España "no sería nadie" sin ellas.

"Madrid está muy bien, pero Madrid no es España. España es mucho más diversa, más rica", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un encuentro con representantes del sector cultural gallego en Santiago de Compostela.

"La cultura sin las aportaciones de los territorios no sería nadie", ha incidido Iceta, que ha subrayado la importancia de mantener contactos fuera de la capital para "escuchar" las inquietudes de los creadores y promotores culturales de la periferia.

En este sentido, ha manifestado que "todavía queda mucho camino por recorrer" para que la totalidad del sector se recupere de los efectos de la pandemia, que hizo que, aunque "muchos" encontraron "refugio" en, por ejemplo, la literatura; los espectáculos en vivo o los cines sufrieron parones en su actividad.

Iceta ha reconocido que la cultura "empieza a moverse", como evidencia el "muy buen" funcionamiento de los festivales de música durante este verano, aunque reconoce que la reactivación todavía falta por llegar a las salas de cines y otros espectáculos en vivo, a los que invita a la ciudadanía a regresar.

RELACIÓN CON LA XUNTA

Preguntado por su relación con la Xunta después de participar el jueves en la celebración del Consello Xacobeo, el ministro de Cultura ha equiparado el "discurso" del Gobierno gallego con el del nacionalismo catalán.

"El nacionalismo tiene una cosa. Dice: lo que pasa y es bueno, es gracías a mí; todo lo que pasa y no es bueno, es culpa de otros. Como conozco muy bien ese discurso político porque lo he vivido mucho en Cataluña, aquí me siento como en casa", ha aseverado.

Así la cosas, ha defendido que "nunca ha habido tanto apoyo al año Xacobeo o al recuperación de patrimonio cultural" como con el actual Gobierno estatal. "Hay cosas que son opiniones y otros, datos", ha apostillado antes de apuntar a las inversiones a cargo de fondos europeos para actuaciones en recuperación de patrimonio en Galicia, como las obras en la fortaleza de Monterrei (Ourense).

"Siempre considero legítimo que se reclame más, porque yo también quiero más. Pero ha habido mucho y desde luego ha habido más que nunca", ha zanjado Iceta.