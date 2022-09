Con el final del verano, la vuelta al cole trae consigo multitud de novedades a tener en cuenta, y la transmisión de virus en las aulas es una de ellas. En este contexto, el doctor Jesús Sánchez Martos ha acudido al programa Juntos, de Telemadrid, para tratar este tema, y ha recibido una inesperada pregunta de Carmen Lomana.

Antes de terminar la sección, la socialite quiso plantearle una cuestión que le rondaba la cabeza: "Tema piojos. ¿Por qué, por ejemplo, en mi generación, no había piojos y ahora ya hace mucho tiempo que hay piojos?".

Ni corto ni perezoso, el médico, que es un rostro habitual de Sálvame, le hizo un sencillo símil para responderle, y ha recibido multitud de aplausos en redes.

"Bueno, Carmen, en tu generación tampoco había violencia de género, ni violencia doméstica...", contestó antes de ser interrumpido por ella. "¿Y qué tiene que ver?", preguntó ella. Pero el doctor Sánchez Martos ignoró su pregunta y continuó respondiendo: "... ni suicidios, ni asesinatos. No se hablaba de eso y además se ocultaba. Y los piojos es una enfermedad social que se sigue ocultando".

"Siempre han existido", aclaró la presentadora. Muchos alabaron la clara respuesta del médico, que no era sino una forma sencilla de explicar que, porque un tema sea tabú, no quiere decir que no exista.