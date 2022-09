La serie Un paso adelante, UPA, removió los cimientos de la industria de la ficción en España. No sólo se convirtió en un fenómeno en nuestro país, sino que se vendió a 65 países donde aún hoy es una historia popular.

Ahora, aquel universo de Antena 3 regresa a Atresplayer Premium, la plataforma online de Atresmedia, con una nueva historia que bebe, por recuerdo y personajes, de aquel gran éxito.

Tres de los protagonistas de UPA Next, Miguel Ángel Muñoz (veterano de la UPA original), Mónica Mara y Quique González, han develado en el marco del FesTVal de Televisión de Vitoria detalles del rodaje y del espíritu de la nueva ficción.

Además de estos tres actores, la serie cuenta también entre sus protagonistas con Beatriz Luengo y Mónica Cruz, recuperando sus personajes de antaño y Marc Betriu, Marc Soler, Claudia Lachispa, Almudena Salort, Nuno Gallego, Karina Soro, Alex Medina, Lucas Velasco, Marta Guerras y Peter Jiménez, entre otros.

"Aquí hay dos generaciones que se juntan y que fluyen muy bien. Empezamos la emisión con la emisión de las píldoras de UPA Next pues la serie está en pleno rodaje", contaba Emilio Zaballos, gerente de plataformas de Atresmedia TV.

Miguel Ángel Muñoz, por su parte quería dejar claro que "a pesar de que decimos que vuelve UPA, porque es Un paso adelante, porque es la escuela de Carmen Arranz, es también es una serie nueva, diferente, fresca, con un talento increíble".

El actor, premio AISGE a Mejor Interpretación en el FestVal, aseguraba estar encantado de ser "padrino de una nueva generación", que "representa lo que nosotros hicimos hace años es muy especial. Es una serie que va a poder seguir toda la familia. En la serie la música y la danza son muy importantes".

La historia cuenta cómo el 'tito' Rober, décadas después, regresa de Miami, donde está afincado, para crear un espectaculo teatral musical que cuente la historia de lo que fue UPA en su día. Para eso, reabre la escuela de Carmen Arranz y comienza a reclutar a nuevos talentos.

"Interpretar al tito Rober me hace mucha ilusión y mucha gracia. Cuando tenía 18 años no tenía prejuicios con lo que estaba haciendo y eso me permitió hacer un personaje chulo, arrogante, atrevido que a veces la gente por la calle confundía con la realidad, pero no me importaba hacer un personaje que podría caer mal. Volver a hacer a este tipo tan idiota me divierte tanto…", explicaba Muñoz.

Antes de la llegada de UPA Next, que aún está en pleno rodaje, Atresplayer emitirá Historias de UPA, unas "píldoras" que contarán qué fue de los personajes de UPA y dónde están ahora, para introducir la nueva serie.

Entre las nuevas incorporaciones está el joven actor Quique González. "En el rodaje estamos tocando un montón de disciplinas, estamos yendo a rodar a un montón de sitios, porque se van a ver un montón de espacios en la serie y el resultado va a ser espectacular, no sólo a nivel de danza, de interpretación y canto y al espectador le va a molar mucho, así como ver caras nuevas y cómo estas se encuentran con las caras más conocidas", explicaba.

Su compañera Mónica Mara aportaba: "Se ha generado una atmósfera entre todos nosotros que va a traspasar la pantalla. Juntas a jóvenes con ganas de trabajar y a Miguel Ángel, Mónica Cruz y Beatriz Luengo, que nos han arropado y con los que hacemos planes juntos como barbacoas o bolera y eso en los momentos de rodaje más duros ayuda, porque se hace piña".