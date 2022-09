El Consell ratifica la tramitació d'emergència dels contractes per a l'acolliment temporal de refugiats d'Ucraïna

20M EP

El Ple del Consell ha ratificat la declaració d'emergència per part de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives dels contractes per a l'engegada de centres i servicis per a l'acolliment temporal de persones desplaçades del seu lloc de residència a conseqüència de la invasió militar d'Ucraïna, per un total de 4.743.413 euros.