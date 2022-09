Aprovat el decret llei pel qual es regulen les ajudes als hotels valencians que oferisquen places de l'Imserso

Des de la Generalitat han estimat necessari donar suport a les empreses que participen en aquests Programes de Turisme de l'Imserso, en la mesura en què els seus costos s'hagen vist afectats per la crisi derivada de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, així com per la inflació i per la contracció de la demanda en mercats emissors com els de la Unió Europea, el Regne Unit o Espanya, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

És per açò que aquesta nova normativa té per objecte l'aprovació de mesures extraordinàries a través d'ajudes directes, que concedirà Turisme Comunitat Valenciana, i que serviran per a complementar el preu percebut per les habitacions posades a la disposició d'aquest programa.

D'aquesta manera, es contribuirà a "mantindre viu" el programa de Turisme de l'Imserso a la Comunitat Valenciana que permet, d'una part, mantindre l'ocupació i l'activitat econòmica en determinades zones turístiques i mantindre oberts hotels a l'hivern, amb els efectes sobre altres sectors d'activitat, així com l'impacte social sobre les persones majors en potenciar un envelliment actiu.

Els beneficiaris d'aquestes ajudes seran els hotels inscrits en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana, que participen en els Programes de Turisme de l'Imserso, des de l'1 de febrer fins al 31 de desembre de 2022, i que així ho sol·liciten.

Les bases reguladores i la convocatòria d'aquestes ajudes, que s'articularan en forma de subvencions de concessió directa per part de Turisme Comunitat Valenciana, s'aprovaran mitjançant decret del Consell, i inclouran la quantia global màxima destinada a finançar les ajudes i l'import individualitzat d'aquest.

IMSERSO A LA COMUNITAT VALENCIANA

La Comunitat Valenciana representa el 20% de les places oferides i només Benidorm representa el 18% de totes les places del programa de l'Imserso en tota Espanya.

Els municipis que oferixen places del programa de Turisme de l'Imserso són Benidorm, l'Alfàs del Pi, Calp, Dénia, Xàbia, Guardamar del Segura, Torrevella, Gandia, Benicàssim, Orpesa, Peníscola i Vinaròs.