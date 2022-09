Ortega Smith achaca a "fines electoralistas" que García-Page quiera sacar la caza de la Ley de Bienestar Animal

Ha sido durante su visita a Albacete, donde, a preguntas de los medios, ha señalado que no confía enque lo haga. "No me lo creo, el PSOE miente más que habla, lo que ocurre es que vienen elecciones yse dan cuenta que van a perder muchos votos, pero yo confío en que los cazadores no caigan en latrampa", ha añadido.

En este sentido, se ha comprometido a garantizar la protección de la caza si Vox entra en el gobierno."La caza es riqueza y sostenibilidad y siempre estará protegida con Vox".

CRITICA AL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE POR "NO TENER CLARAS LAS PRIORIDADES"

Gobierno al que pretenden llegar en los comicios de mayo de 2023. "Vox sale a ganar, a ser la fuerzaque condicione el próximo Gobierno de Castilla-La Mancha y a entrar en muchos ayuntamientos,empezando por el de Albacete", ha afirmado, criticando a su corporación municipal por "no tener clarassus prioridades".

"Está muy bien peatonalizar una calle y tirarse meses anunciando una obra en la que ni han tenidocuidado en poner ni un solo árbol, pero luego son incapaces de pagar las horas extra a su Policía Localni de dotarles de los medios humanos y materiales necesarios".

APUESTA POR LA ENERGÍA NUCLEAR

De otro lado, ha defendido las iniciativas propuestas por su partido en materia de consumo energético,apostando por una reducción "inmediata" del 40 por ciento de los impuestos de la energía y loshidrocarburos, así como por el uso y la explotación de la energía nuclear y los recursos hídricos. "Es laúnica forma de competir en un mercado en el que cada vez es más difícil intentar sobrevivir con unadependencia tan grande del exterior".