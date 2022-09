Expertos denuncian la "inacción" de la Xunta en la prevención del suicidio y la "ocultación" de los datos de mortalidad

A día de hoy, remarcan en un comunicado, todavía no se ha hecho público el informe del Imelga de 2021. "No se trata de encuestas epidemiológicas, sino de datos que ya obran en poder de la institución en los primeros días del año en curso. ¿A qué obedece este retraso?, ¿qué hace que los datos aportados (ya escasos de por sí por la poca información que proporcionan) no sirvan para dirigir la acción preventiva?, ¿Qué hay de la obligada transparencia a la que se deben los gobiernos?", se preguntan.

La "calidad, agilidad y regularidad" de estos datos, defienden en un comunicado publicado con motivo de la celebración el 10 de septiembre del Día Mundial de Prevención del Suicidio, son uno de los pilares "básicos" en la prevención del fenómeno.

En esta línea, el lema elegido para este año es 'Esperanza a través de la acción'. "No se van a producir cambios, y no serán cambios estructurales que inviertan la tendencia negativa actual si no hay una voluntad decidida para hacerlo y no se dota de liderazgo, recursos y organización", aseguran.

A este respecto, abordan también el Plan Galego de Prevención do Suicidio, publicado en 2017 y que, "tras la presión ciudadana en los meses previos a su elaboración, no ha publicado hasta ahora su memoria anual de actividad y seguimiento, ni informe de resultados".

"No pueden utilizar el contexto de la pandemia para diluir responsabilidades ante la inacción que se está manteniendo de forma obstinada", insisten.

La organización ha censurado la "dejadez, inacción y dilación" en la intervención o "pseudoactuaciones", que califican de "profundamente irresponsables" y con graves consecuencias en la vida de las personas. "No puede ser un modus operandi por parte de quien tiene responsabilidades de Gobierno", argumentan.

Insisten, por último, en que el suicidio se puede prevenir. "Siendo una realidad compleja por la diversidad de factores de riesgo y posibles precipitantes que se entrecruzan en un momento determinado, estos factores no son desconocidos o intangibles", comentan.

El Movimiento anuncia que el 10 de septiembre, a las 20,00 horas, saldrán a la compostelana Praza de Praterías, donde darán una campanada por cada persona que se suicidó durnate el pasado año.