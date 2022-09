Padura: "El primer compromiso de un artista es con la calidad y después viene una cierta responsabilidad civil"

Así lo ha aseverado el autor en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la presentación en València de 'Personas decentes' (Tusquets), una nueva aventura de su personaje más popular, Mario Conde, que se ve inmerso en una apasionante investigación policial.

En este libro se entrecruzan dos miradas históricas sobre el inicio del siglo XX en Cuba -con el establecimiento de la república tras la independencia- y el año 2016, cuando se conjugaron en el país la visita del por entonces presidente estadounidense Barack Obama y la banda The Rolling Stones.

Padura siente este relato como el más habanero y negro -ya que hay más violencia-, pero también es "sin duda una novela de desencanto, muy armónico y coherente con la manera de ver las realidad de Mario Conde y también con la mía".

"Pertenecemos a una misma generación, tenemos experiencias comunes, hemos vivido los mismos procesos en Cuba y llegar al último tercio de la vida y ver que tantas promesas no se cumplieron y que nos negaron tantas cosas porque alguien decidió no darnos la posibilidad de elegir provoca ese desencanto que se transmite en la novela", explica.

Y lo hace ambientando la obra en dos momentos históricos: el principio de siglo XX "muy caótico" en la vida cubana, inmediatamente posterior a la independencia, y un 2016 en el que pareció que "muchas cosas iban a poder cambiar, pero esa posibilidad se esfumó hasta la situación actual con carencias y un bloqueo norteamericano reforzado por Trump y no alterado por Biden".

Padura se pregunta "qué hubiera pasado en Cuba si las políticas de Obama se hubieran mantenido unos años más", al tiempo que ha calificado la actitud de Estados Unidos hacia la isla de "asfixiante".

En este contexto, el escritor es consciente de "cierta responsabilidad civil", además de la artística. "En Cuba circulan mis libros poco y mal, con ediciones incompletas o pequeñas, pero se leen mucho y ahora mismo pasa una cosa increíble: el libro salió en España el 31 de agosto y el 1 de septiembre ya había una copia pirata en Cuba. La reacción de estos lectores para mí es tan importante como la de los de fuera de Cuba porque ellos son mi público natural, el que entiende todos los códigos", recalca.

CONVERTIR "PERTENENCIA EN PERMANENCIA"

Además, y pese a tener la ciudadanía española desde hace más de una década, el novelista continúa viviendo en Cuba. "Soy un escritor cubano y he convertido esa pertenencia en permanencia", sentencia.

Sobre la visión que de Cuba se tiene fuera de sus fronteras y en países como España, comenta que "todavía hoy sobrevive en la lectura la perspectiva ideológica con gente hablando del paraíso o del infierno cubano y que no profundiza en una realidad que tiene muchos matices y aristas".

En estos momentos, prosigue, "realmente se está viviendo una situación muy crítica" y llama la atención sobre el problema del éxodo de jóvenes al que pone "cifras, que son hechos, no opiniones". Por ejemplo, los miles y miles de cubanos que están utilizando Nicaragua -que ha levantado el requerimiento de visado- para llegar a Estados Unidos y que son un retrato "de la desesperación".

Finalmente, y sobre la buena marcha de ventas y crítica de 'Personas decentes', declara que no es el mejor juez para decir cuál de sus "hijos es el más bonito", pero afirma que está "muy contento".

"Cuando uno escribe una novela siempre se lanza al vacío y no sabe qué se va a encontrar en el fondo. Siempre intento retarme respecto a lo que he escrito anteriormente y escribir la mejor novela para el momento. Si no lo consigo, es por falta de talento, no de esfuerzo", concluye.