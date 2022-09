El presidente de la Xunta, sobre el luto en Madrid por la muerte de Isabel II: "En Galicia no lo vamos a hacer"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha descartado decretar días de luto por la muerte de la monarca británica Isabel II, preguntado por la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Cada uno toma sus decisiones. Por tanto no me puedo meter. En Galicia no lo vamos a hacer", ha afirmado.