ARAG-ASAJA y AERTIC, unidos para llevar las nuevas tecnologías al sector primario y fomentar su digitalización

Se trata, en palabras del secretario general de ARAG-ASAJA, Igor Fonseca, de "un hito" porque es "la primera vez que se firma un acuerdo marco de estas características entre empresas tecnológicas y una organización profesional agraria en todo el país".

Como ha reconocido Fonseca "el sector es primario pero no primitivo y, a veces, pensamos de forma errónea que el sector rechaza la tecnología y la innovación pero no hay nada más lejos de la realidad".

Dentro de ARAG-ASAJA -ha proseguido- está "el constante trabajo de profesionalizar agricultores y ganaderos para incrementar productividad, calidad, mejorar también la sostenibilidad y el medio ambiente así como la rentabilidad".

Además, ha reconocido, "participamos en proyectos innovadores para alcanzar diferentes aspectos como puede ser la mejora del rendimiento de cultivos, apostar por la calidad de los mismos, redundar en el medioambiente, reducir el consumo de insumos...".

Desde ARAG-ASAJA tienen claro también que "si a principios del siglo XX la mecanización era el objetivo del sector agrario, ahora en el siglo XXI lo es la digitalización" y, entre esos objetivos, se engloba este acuerdo para llevar al sector primario, agricultores y ganaderos, "todas las ventajas de las nuevas tecnologías".

"ACOMPASAR VELOCIDADES"

Aún así, ha querido reconocer que "es falso que no llegue la digitalización e innovación al sector agrario" pero "lo cierto es" que "tenemos un sector muy diverso. Por tanto, nos encontramos con explotaciones que, por ejemplo, utilizan la inteligencia artificial y la robótica y otras que no tienen firma digital o no tienen smartphone".

Con este acuerdo marco "pretendemos acompasar velocidades para homogeneizar el avance del sector agrario".

De esta manera se pondrá en valor la digitalización, la formación y las actividades de I+D. Todo ello a través de la formación con el fin de conocer también el diagnóstico que existe sobre el uso de las nuevas tecnologías en el sector primario.

Por su parte, el presidente de AERTIC, José Luis Pancorbo, ha reconocido que con este acuerdo se pone encima de la mesa un "instrumento para facilitar a los socios de ARAG-ASAJA la diitalización de sus negocios".

Como ha explicado, "el sector primario y tecnológico ya están unidos desde hace tiempo pero hay que avanzar. Así, se habla de los retos del sector en sostenibilidad ecológica, económica y social... porque la actividad agraria es importante para La Rioja y hay que hacerlos frente, sobre todo, en un momento tan importante en el que la sociedad entera se transforma".

"OPORTUNIDAD"

Por ello, ha defendido este convenio como una "oportunidad" para ambos y que responde "a un paso natural para renovar tradiciones" para ofrecer "nuevas herramientas tecnológicas que ayuden a los agricultores y ganaderos".

Además también redundará en beneficio del medio rural y proporcionará igualdad de oportunidades, ha dicho Pancorbo.

Entre las vías de trabajo, el presidente de AERTIC ha explicado que se realizarán actividades de concienciación y formación, presentación de trabajos conjuntos, atraerán subvenciones y facilitarán la colaboración y la visibilidad.

Iniciativas, en definitiva, "para impulsar al sector para lo que AERTIC estará al servicio de las empresas".

Como ejemplos prácticos, ambos han incidido en la importancia de contar, por ejemplo, con chips localizadores, sistemas que puedan advertir de ciertos animales, avisos a dispositivos móviles... también en el sector bodeguero son fundamentales las nuevas tecnologías para mejorar en la observación de campos, control de plagas, el uso de la inteligencia artificial, sensores, herramientas tecnológicas para mejorar su capacidad productiva y mejorar la traza de sus productos... en definitiva, "la tecnología puesta al servicio de los sectores tradicionales de la agricultura y dentro de la región".

TOPE PRECIO ALIMENTOS BÁSICOS

Finalmente, y en otro orden de asuntos, el secretario general de ARAG-ASAJA ha asegurado que si se plantea "un nuevo modelo" en el sistema de planificación económica -como, por ejemplo, tope de precios en alimentos básicos- desde la entidad "estaremos alerta" porque "siempre que se plantea cualquier ajuste lo paga el agricultor y el ganadero".

"Estaremos en alerta ante cualquier experimento que repercuta negativamente en su renta". Ante ello también ha pedido "responsabilidad y seriedad".