València recorda la retirada de l'estàtua de Franco amb testimoniatges inèdits dels agents que van participar

"Aquell dia -exposa el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, en un comunicat- va finalitzar la transició a València i es va imposar definitivament la democràcia després del fallit colp d'estat de 1981, que ací va tindre una especial significació, i les eleccions de 1982 que van suposar una victòria incontestable de la democràcia. És fonamental que recordem sempre la història i el que ha costat avançar".

"Només fa falta recordar, com fem hui, la divisió, l'oposició que va despertar la retirada del dictador de la plaça de l'Ajuntament, però com finalment aquella estàtua que mai va haver de presidir aquesta plaça, es va retirar entre crits i aplaudiments majoritaris", assevera el regidor de Protecció Ciutadana, que reivindica el valor de la Policia Local de València, també en aquella ocasió, per a "garantir la seguretat, l'exercici dels nostres drets i llibertats i consolidar aquella jove democràcia".

La Policia Local ha gravat a alguns dels agents que van participar en aquell dispositiu i ha reproduït per primera vegada els seus testimoniatges i les fotografies que van captar amb la càmera que van utilitzar.

"Eixim de la reguarda sense saber a quin servici anàvem. No ens ho van comunicar fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament", recorda Sebastián Abad, agent de la Policia Local de València sobre aquell 9 de setembre de 1983 en el qual va formar part del dispositiu de seguretat que havia de garantir la retirada de l'estàtua del dictador.

"Va vindre una grua del nostre servici, cada hora es concentrava més gent al voltant, llançaven improperis contra els operaris que tractaven de retirar-la, vam haver de cridar a la Nacional per a evitar que trencaren el cordó de seguretat que havíem establit", prossegueix Abat que rememora les angoixants onze hores que van durar els treballs.

"Vam haver de cridar una altra grua, la nostra no podia", afig l'agent, que reviu també el moment en el qual el cos del dictador es va separar del cavall que seguia en el pedestal.

"TENSIÓ"

"Jo em vaig retirar a les sis del matí i allí seguien, els treballs es van perllongar fins a quasi les tres de la vesprada i la tensió entre partidaris i detractors augmentava cada hora", rememora Sebastián Abad, qui segueix actiu en la Policia Local i que, sobretot, recorda "la por que hi havia". "Els operaris que tractaven de retirar-la es queixaven que se'ls poguera identificar".

Un altre dels testimonis d'aquell moment històric va ser Jesús Fernández, policia jubilat fa tres anys que va seguir les evolucions dels treballs des d'un altre lloc de la plaça.

"Em van ordenar que anara a la plaça de l'Ajuntament a fotografiar els treballs de retirada de l'estàtua". D'aquell moment, ens queden quatre instantànies en blanc i negre i la càmera amb la qual va captar aquell transcendent dia.

"Era una de les càmeres que utilitzàvem en Atestats per a fotografiar els accidents i fer la corresponent investigació.També les utilitzàvem per a retratar les manifestacions i així calcular l'assistència a les mateixes" afig aquest policia jubilat que no ha oblidat el dia en què es va retirar l'estàtua ni tot el que va succeir.

"Tots recordem aquella jornada, crec que tota la ciutat va viure intensament aquell moment estigueren allí o no. Va ser un dia històric", agrega Jesús Fernández el pare del qual ja captava fotografies i va iniciar les gravacions de vídeo en la Policia Local de València, llavors Policia Municipal.

"VA FINALITZAR LA TRANSICIÓ"

Per al regidor Aarón Cano, "aquell dia va finalitzar la transició" una afirmació que evidencia la transcendència històrica d'aquella nit després del fallit colp d'estat de 1981 que a València va tindre una especial significació "perquè ací el colp va triomfar a diferència d'altres ciutats amb un Ajuntament democràtic al capdavant del com estava Ricard Pérez Casado, que va tornar a demostrar la seua valentia aquell 9 de setembre de 1983 amb la retirada d'una estàtua que mai va haver de presidir la plaça de l'Ajuntament".

En aquells dies, "hi havia persones que havien nascut en la dictadura i no havien viscut la democràcia, ni tan sols feia deu anys de la mort del dictador". "Era una societat que necessitava mirar amb optimisme al futur després de tants anys de por i repressió de drets", sosté l'edil, que apunta també a les eleccions de 1982 com "un altre important pas en la consolidació d'aquella jove democràcia" ha manifestat el responsable de l'àrea de Protecció Ciutadana.

"És fonamental que recordem la història" ha afegit Cano per a qui "vivim un altre moment transcendent" assenyala el responsable de la Regidoria de Protecció Ciutadana "amb una gran divisió, amb molta polarització i veient amb la perspectiva dels quasi 40 anys que han passat des d'aquell 9 de setembre de 1983, ens donem compte que les democràcies es lluiten tots els dies, els drets i llibertats mai estan totalment consolidats.

Tirar la vista arrere és necessari, tan necessari com mirar al futur amb optimisme i lluitar pel nostre present", insisteix el responsable de l'àrea de Protecció Ciutadana, que ha aprofitat l'efemèride per a felicitar al cos de la Policia Local de València per la seua "determinació, valor i coratge en aquella jornada històrica en la qual la por, afortunadament, no es va imposar i els agents que van participar, van treballar enmig d'unes condicions excepcionals vetlant sempre pel ben comú i el desig d'una societat que majoritàriament volia avançar i deixar arrere definitivament qualsevol pervivència del passat".