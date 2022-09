Cómo tener un joyero ordenado y digno de escaparate con este expositor con capacidad para 72 pares de pendientes

La teoría la tenemos clara: el orden en casa es fundamental si no queremos añadir un motivo de estrés más a nuestra ya de por sí ajetreada rutina. Y es que, si por las mañanas nos despertamos con el tiempo justo para desayunar, coger el táper para comer en la oficina y vestirnos, no podemos perder tiempo en buscar en el fondo del armario la camisa que pega con esos pantalones. La lección teórica está aprendida, pero la práctica nos cuesta ponerla en marcha un poco más y no será porque no lo intentamos, puesto que buscamos los mejores aliados para mantener el orden en casa: desde las estanterías colgantes que podemos colocar en las puertas para ganar espacio hasta los organizadores de cables para que no se enreden.

Con estos aliados, parece que podemos tener todo bajo control... ¡hasta que llegamos a los accesorios! Para los bolsos tenemos unos ganchos especiales que nos permiten tenerlos siempre a la vista y en vertical. Pero en el joyero reina el caos. Las pulseras y collares se enredan entre sí y nunca encontramos a la vez el par de pendientes que queremos ponernos. Para estos últimos, en 20deCompras hemos encontrado una solución que, nos permite tener organizados estas joyas de una forma digna de escaparate. Se trata del expositor para pendientes de Belle Vous, a la venta en Amazon.

Este organizador de pendientes tiene capacidad para 72 pares. Amazon

Este modelo está diseñado cuenta con 144 agujeros, distribuidos en tres niveles de altura, lo que se traduce en 72 pares de pendientes. Hasta los más largos o voluminosos tienen cabida en este artículo. La parte superior está diseñada para colocar los pendientes que se pegan al lóbulo, mientras que las inferiores están destinadas para los que cuelgan. Su elaboración en madera natural y en chapa blanca lo convierte en un expositor combinable con todos los estilos de decoración de cualquier estancia.

