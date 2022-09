Teresa Lanceta, Julio González, Ana Penyas i l'art de postguerra a Europa centren la tardor de l'IVAM

L'agenda es completa amb la proposta 'En una casa. Genealogía del trabajo del hogar y los cuidados', un projecte d'Alba Herrero i Ana Penyas, autora de 'Todas estamos bien', que li va valdre el primer premi Nacional de Còmic a una dona.

Així, la programació expositiva de tardor s'obri el pròxim 29 de setembre amb la mostra 'Lejos del vacío. Zero y el arte de postguerra en Europa', que revisa els principals moviments que van tindre lloc a Europa entre 1957 i 1966 prenent com a referent el grup ZERO, conformat per Heinz Mack, Otto Piene i Gunter Uecker. Aquest i altres col·lectius, inclòs l'espanyol Equipo 57, van vincular el seu treball a revistes i publicacions, accions i esdeveniments (com les inauguracions d'una sola nit).

La selecció, amb més de 170 obres, permetrà entendre la posició de frontissa que aquests grups van exercir entre les avantguardes històriques i el posterior art relacional, avança el museu valencià en un comunicat.

Teresa Llanceta -nascuda a Barcelona en 1951, però que viu i treballa a Alacant- serà la protagonista de la següent mostra que s'inaugura el 6 d'octubre. Comissariada per Nuria Enguita i Laura Vallés, en col·laboració amb el MACBA, 'Teresa Lanceta. Tejer como código abierto' recorre la trajectòria de l'artista des dels anys setanta fins a l'actualitat, i inclou una àmplia selecció dels seus tapissos, llenços, pintures, dibuixos, escrits i vídeos, en la qual constitueix la major aproximació al seu treball fins avui.

Per la seua banda, l'historiador i crític d'art i arquitectura, Juan José Lahuerta, serà l'encarregat de revisar el fons de Julio González de la col·lecció de l'IVAM per a atorgar nova llum sobre el treball d'aquest gran artista, gràcies a la revisió de l'arxiu, allunyant-lo de certs mites sobre la seua vida i la seua obra que han perviscut des de mitjan segle passat.

TREBALL DE LA LLAR I CURES

El calendari expositiu de l'any 2022 finalitzarà el 10 de novembre amb l'exposició 'En una casa. Genealogía del trabajo del hogar y los cuidados'.

La mostra s'organitza a partir de material d'arxiu i de les experiències de vida de dones de diferents edats i procedències, treballadores de la llar, però també ocupadores. La proposta recorre els canvis temporals, espacials i socials vinculats a aquest treball. L'exposició es completarà amb les sèries d'Ana Penyas 'Todo bajo el sol' i 'En transición', les dos pertanyents a la col·lecció de l'IVAM.