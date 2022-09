El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha tachado de "grave y lamentable" la situación generada este viernes por una avería en el sistema de telecomunicaciones de Adif, que ha provocado el paro de los trenes de Rodalies, regionales y larga distancia en Cataluña.

En una entrevista a ‘El Matí de Catalunya Ràdio’ ha lamentado que se trate de un episodio más, asegurando que "no se puede continuar así". "La gente quiere que Rodalies funcione, no que sea gratis", ha dicho. Sobre la solución, Puigneró ha apuntado que esto pasa por el traspaso del servicio a la Generalitat, "esto solo se arregla cogiendo un transporte alternativo que se llama independencia".

Esto solo se arregla cogiendo un transporte alternativo que se llama independencia" (Jordi Puigneró, vicepresident de la Generalitat)

Puigneró ha afirmado que desde primera hora de la mañana se han puesto en contacto con los técnicos para ofrecerles ayuda, pero también ha añadido que trasladará al Estado que "esto no puede continuar así". "Se han acabado las excusas, ya no nos sirve ningún argumento, hay que sentarse y negociar el traspaso", ha dicho. El vicepresident también ha recordado que las incidencias pueden pasar en otros servicios como el Metro de Barcelona o los Ferrocarrils, pero que en ningún caso se produce un “desastre” similar.

Es absolutamente inaceptable. Esta situación deficiente ya hace demasiado tiempo que dura. El Gobierno ha de asumir su responsabilidad y traspasar la competencia" (Pere Aragonès, president de la Generalitat)

Por esto, ha pedido "trenes de calidad" que garanticen a la gente que pueda llegar a los sitios, a partir de una "gestión de proximidad". "Podemos hacer lo que podemos porque no tenemos las competencias sobre la infraestructura, nada de lo que podamos decir hará que la gente deje de estar enfadada”, ha concluido.

La paralització de la xarxa de rodalies per una avaria d'@Adif_es @Renfe és absolutament inacceptable. Aquesta situació deficient ja fa massa temps que dura. El govern espanyol ha d’assumir la seva responsabilitat i traspassar ja la competència. — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) September 9, 2022

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, también ha opinado sobre la avería de Adif de este viernes por la mañana en Cataluña desde su cuenta oficial de Twitter. En este mensaje ha dicho que esta paralización del servicio ferroviario "es absolutamente inaceptable. Esta situación deficiente ya hace demasiado tiempo que dura. El Gobierno ha de asumir su responsabilidad y traspasar la competencia".

"Incidencia anómala", según la Ministra de Transportes

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha cifrado en 80.000 los usuarios perjudicados este viernes por la mañana por la avería en las telecomunicaciones en la red ferroviaria catalana, en una entrevista a Catalunya Radio.

La ministra ha admitido que harán falta "unas horas" para que el servicio pueda funcionar "normalmente". Por otro lado, ha remarcado que la incidencia que se ha producido en Adif y que ha dejado sin circulación de trenes de Rodalies y regionales de Cataluña "es absolutamente anómala" y "no se había producido nunca". En concreto, ha explicado que después de actualizar los sistemas de control, no era posible la comunicación con los diferentes trenes que circulan por la red y "no era seguro".

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha remarcado que la incidencia que se ha producido en Adif y que ha dejado sin circulación de trenes de Rodalies y regionales a Cataluña "es absolutamente anómala" y "no se había producido nunca"

Según ha explicado en declaraciones a Rac1, el ministerio abrirá una investigación "par averiguar qué ha pasado".

Sánchez ha recalcado que esta incidencia "no tiene nada que ver con Renfe o el funcionamiento de los trenes" sino que ha sido un "error técnico en Adif", después de que el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, haya vuelto a reclamar el traspaso integral de Rodalies a la Generalitat.

La titular de transportes del Gobierno de Pedro Sánchez ha asegurado que después de "muchos años de desinversión", ahora el ejecutivo está "invirtiendo mucho en alta velocidad y en Rodalies. "Hemos dado la vuelta a una situación de parálisis absoluta", ha asegurado.

También ha asegurado que las incidencias no solo se dan en Cataluña sino que también pasan a otros puntos de la red. "No es una excusa, pero también hay incidencias en el resto del país", ha apuntado.