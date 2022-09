Wyoming se va a 'el otro barrio' para entrevistar a Manuel Fraga en 'El Intermedio'

Aparte de sus tres colaboradores nuevos (Raúl Pérez, Isma Juárez y Francisco Vera) que ya los fue presentado durante la semana, El Intermedio estrenó este jueves una nueva sección: El otro barrio.

Gracias a la técnica de deepfake (utilizada por Wyoming en años anteriores en Entrevistas por la cara) el presentador conseguirá entrevistar a personajes históricos como Francisco Franco o Adolfo Suárez, entre otros.

Pero el elegido para inaugurar la sección fue Manuel Fraga Iribarne, fundador de Alianza Popular y expresidente de la Xunta, testigo de gran parte de la historia de España.

"Este año queremos ir más allá, literalmente, vamos a entrevistar a personalidades de la historia reciente de nuestro país que ya no están entre nosotros. No viajaremos en una máquina del tiempo, sino que yo mismo me desplazaré para encontrarme con ellos", comentó Wyoming.

Explicó que para entrevistar a Fraga "me he ido al otro barrio para inaugurar esta sección con un político que fue testigo de prácticamente de toda nuestra historia reciente".

Deepfake de Manuel Fraga, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

El madrileño reconoció que "es la primera vez que hablo con un muerto y hay cosas que me impresionan", y le preguntó: "¿Cómo ve la España del año 2022?".

"Yo dejé un Gobierno como Dios manda, una selección que ganaba mundiales y un rey que se dedicaba a lo que tenía que dedicarse", afirmó el deepfake de Fraga.

"Me fui y en cinco minutos el delantero de la selección era Morata, Juan Carlos I se tenía que exiliar y los comunistas habían tomado el poder: ¿Eso no es para preocuparse?", añadió.

Además, se mostró preocupado por la división de la derecha en Vox y PP, aunque aseguró que en el futuro "trabajarán unidos para plantarle cara a todos los izquierdistas, rompe patrias y anarcoradicales zarrapastrosos", afirmó.