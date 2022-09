El cantante de soul Clarence Bekker sorprende a los toledanos con un inesperado concierto en la plaza de Zocodover

Entre los afortunados que han podido disfrutar de esta actuación en la plaza de Zocodover ha estado el concejal de Cultura, Teo García, quien ya avanzó que en esta edición número 25 del festival organizada por el Ayuntamiento y enmarcada dentro de la programación del Otoño Cultural habría muchas sorpresas, como la aparición en la gala de este miércoles del trompetista cubano Manuel Machado, muy vinculado al festival, según ha informado el Ayuntamiento toledano.

Clarence Bekker es un cantante holandés de música euro-house desde principios de la década de 1990. Comenzó su carrera musical en la banda holandesa Swinging Soul Machine con 20 años, siendo el músico más joven de la agrupación.

Sus mayores éxitos son 'It's a Loving Thing', 'Send Me an Angel' y 'Open Your Heart', que llegaron a las listas de éxitos de Holanda, Bélgica y el Reino Unido. Hasta ahora ha grabado tres álbunes 'It's my Loving Thing' (1994), 'The Way to Wonderland' (1996) y 'From Here To There' (1998), para la empresa discográfica Byte Records, de Amberes, Bélgica.

Clarence Bekker estará acompañado en el concierto de este viernes a las 21.00 horas en la plaza del Ayuntamiento por Arecio Smith en los teclados, Francisco Guisado 'Rubio' en la guitarra, Charlie Cuevas en el bajo, Carlos López en la batería, Leo Torres en la trompeta, Roberto Albrecia con el saxo alto y Pol Pradós con el saxo tenor.

Además, esta noche, han actuado en la plaza del Ayuntamiento 'Les Artisans' con Sergi Fercé al frente acompañado de otros músicos toledanos como Nacho Domínguez, Sepul, Luis Gálvez y Josué García. Este grupo nació con la idea de recuperar la canción francesa tradicional, de largo recorrido y prestigio, pero no demasiado conocida o habitual en España, dándole un enfoque jazzístico.

Este viernes, 9 de septiembre, será el turno de Clarence Bekker Band; el sábado 10 a las 12.00 horas se ofrecerá un paseo musical con Miguel Nava, 'Jazz y estrellas que iluminan Toledo'; y a las 21.00 horas el concierto de Lucrecia & The Cubintage.

Para el domingo habrá otro paseo musical con Miguel Nava a las 12.00 horas y a las 21.00 horas el concierto de Chicuelo y Marco Mezquida 'No hay dos sin tres'.