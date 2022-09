ANPE critica que el professorat haja d'anar "a contrarellotge" en l'elaboració de les programacions

Per açò, ha sol·licitat al Ministeri d'Educació i Formació Professional i a les conselleries d'Educació que col·laboren amb el professorat oferint "la formació necessària i concorde a l'aplicació dels nous currículums", amb la finalitat d'evitar "l'excessiva burocratització de l'ensenyament".

Addicionalment, ha sol·licitat que s'atorgue el termini suficient perquè les programacions puguen ser elaborades "amb la màxima garantia de qualitat", segons ha indicat el sindicat en un comunicat.

Quant a les avaluacions, ANPE ha exigit que les administracions educatives "donen suport i respecten les decisions del professorat sobre promoció i titulació", ja que per al col·lectiu és "prioritària" la reducció de les ràtios per a poder "pal·liar els dèficits d'aprenentatge acumulats en els tres cursos COVID", una mesura que, ha apostat, ha de ser complementada amb la reducció de la jornada lectiva del professorat.

"Res d'açò pot fer-se sense la suficient dotació pressupostària per a afrontar amb garanties la implementació de les novetats tant curriculars, acadèmiques, com a normatives de la LOMLOE. Són varis i molt importants els aspectes sense resoldre en diverses matèries, com l'ingrés del professorat Tècnic de Formació Professional en el cos de Secundària després de quasi dos anys des de l'entrada en vigor de la Llei", ha expressat.

El sindicat ha mostrat així mateix la seua "preocupació" davant "l'elevada taxa d'inflació que repercuteix en l'economia de les famílies i del professorat". Una qüestió que ha constret a resoldre "amb mesures de suport per part de l'administració", i que comencen per "la necessària revisió anual del poder adquisitiu d'acord amb la pujada real de l'IPC", que ha de "vindre acompanyada de l'homologació retributiva de la funció pública docent en les diferents comunitats autònomes".

Finalment, des d'ANPE han reiterat al Ministeri que convoque "amb urgència" la taula de negociació i s'establisca un calendari de treball per a l'elaboració de l'Estatut de la Funció Pública Docent.