L'empreses del sector ceràmic presenten 47 ERTOs des de gener que afecten a 5.752 treballadors

Les empreses del sector tauleller, que es concentren fonamentalment a la província de Castelló, han presentat des del mes de gener un total de 47 Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTOs), que afecten a un total de 5.752 treballadors.

Segons ha informat l'Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics (ASCER), del total d'expedients 6 s'han aprovat durant els primers set dies del mes de setembre i han afectat a 336 treballadors.

No obstant açò, des de la patronal taulellera han assenyalat que és molt difícil saber quants d'aquests ERTOs presentats s'han executat o s'executaran.

ASCER adverteix des de fa mesos que l'augment del preu del gas podia "comprometre" a la indústria, situació de la qual ha vingut alertant "amb gran preocupació", per la qual cosa ha sol·licitat mesures per a fer front a la mateixa.

En aquest sentit, el secretari general d'Ascer, Alberto Echavarría, va valorar recentment de positivament l'anunci realitzat el dimarts pel president del Govern, Pedro Sánchez, que la gran indústria que recorre a la cogeneració estarà acollida de manera temporal al mecanisme de compensació del topall al gas, conegut com a 'excepció ibèrica', encara que considera que en realitat aquesta mesura "esmena un error i corregeix una situació injusta" i va advertir que "no solucionarà el problema dels sectors depenents del gas, com el ceràmic".

Referent a açò, Echavarría, en declaracions remeses als mitjans, va recalcar que la situació per a la indústria gasintensiva "encara està lluny de solucionar-se" si es mantenen els actuals nivells de preu de gas i "sense altres mesures de suport efectives".