Detingut per fotografiar per davall de la falda a una menor quan pujava per les escales del metro a València

Els fets han ocorregut sobre les 12.30 hores, quan els agents que realitzaven tasques de prevenció han sigut comissionats per la Sala del 091 perquè es dirigiren a un comerç del carrer Colón on, pel que sembla, hi hauria tres menors que haurien observat a un home fent-los fotos amb el seu telèfon mòbil per davall de la falda.

Els agents han acudit al lloc on han sigut requerits per dos policies pertanyents a la Unitat de Subsòl que es trobaven a la zona i havien sigut avisats per les menors, els qui haurien seguit a l'home després de recriminar-li la seua actitud, sent interceptat aquest pels policies.

Després d'entrevistar-se amb les menors, els agents han esbrinat que, pel que sembla, els fets han ocorregut mentre pujaven per les escales del metro. En un moment determinat, una d'elles havia notat un colp en el seu entrecuix, per la qual cosa es va girar immediatament i va observar a un home que subjectava un telèfon mòbil sota la seua falda.

Després de recriminar-li la seua actitud, les dos joves van seguir a l'home mentre cridaven el 091. En aquesta travessia, les menors es van trobar en el lloc a dos policies de la Unitat de Subsòl als qui els van demanar ajuda per a interceptar a l'home.

Davant l'ocorregut, els agents han interpel·lat al sospitós, qui ha negat en tot moment els fets mentre els ha mostrat les fotografies que tenia en la galeria de la seua terminal, on no s'han trobat fotos de parts íntimes de les menors.

No obstant açò, davant el "visible estat de nerviosisme" que mostrava el sospitós, els agents li han sol·licitat el terminal mòbil per a verificar-lo, al que aquest va accedir voluntàriament. En eixe moment, els agents han trobat en la carpeta d'imatges esborrades tres fotografies de parts íntimes en les quals s'observava roba interior, i que coincidien la data i l'hora de les mateixes amb el moment dels fets, sent reconegudes per la menor.

Davant aquesta evidència, els agents han detingut l'home com a presumpte autor d'un delicte de descobriment i revelació de secrets. El detingut, d'origen espanyol i sense antecedents policials, ha passat a disposició judicial.