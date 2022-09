El PP lleva al Congreso su propuesta para aliviar de la inflación a rentas de hasta 40.000 euros: deflactar el IRPF

La propuesta que envió el PP al Gobierno socialista el pasado mes de abril para aliviar a un buen porcentaje de familias de la inflación llegará el próximo martes al Congreso. Se trata de deflactar el IRPF, esto es, ajustar los tramos del impuesto a las subidas de precios que se han registrado en los últimos años. Eso sí, únicamente a los tres primeros escalones del impuesto, con un máximo de 40.000 euros. La propuesta se debatirá en la Cámara Baja, tres meses después de que los populares la ofrecieran.

"Estamos convencidos de que [la proposición no de ley] saldrá adelante", ha subrayado este jueves la portavoz del Grupo Popular y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, tras recordar que esta medida ya está en marcha en el País Vasco. "Estamos convencidos de que el PSOE no quiere que haya españoles de primera y de segunda; Patxi López [portavoz socialista en el Congreso] no querrá que el resto de españoles no disfruten de esa medida de la que él sí va a disfrutar al haberse aprobado en el País Vasco con el apoyo de los socialistas", insiste Gamarra.

La popular ha puesto en valor esta medida en un momento en el que la inflación "está en los niveles más altos de los últimos 40 años: un 10,4 interanual y un cúmulo de más de un 13% desde que la inflación comenzó su subida", al tiempo que el Gobierno aplica la "extrarecaudación" fruto de la propia inflación. Sobre esto último, Gamarra ha exigido al presidente Pedro Sánchez que devuelva "más de 16.000 millones de euros que están yendo a las arcas del Estado", de acuerdo con los datos que ha facilitado Gamarra.

El PP cree con la deflactación del IRPF se hará frente a las medidas del Gobierno basadas en el "populismo y la improvisación". Con esta medida, el equipo de Alberto Núñez Feijóo aspira "conseguir que los españoles tengan más dinero en los bolsillos, que les permitiría hacer frente a la cesta de la compra".