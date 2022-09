Generalitat trasllada al Govern la "preocupació" de l'empresariat davant la prolongació del conflicte Espanya-Algèria

Climent ha enviat un comunicat al Govern central en el qual exigeix una "ràpida solució al bloqueig, que dura ja tres mesos", i ha traslladat les conclusions i propostes derivades de la Comissió de seguiment per a la defensa dels interessos dels sectors productius valencians, celebrada aquest passat dimecres, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Durant la comissió, en què van participar representants dels principals sectors exportadors de la Comunitat Valencaina, la CEV, les cambres de comerç, l'ICEX a través de la seua delegació territorial i de l'Ivace, els sectors han reclamat el "compromís" del Govern central de mantindre reunions periòdiques amb les comunitats autònomes i amb els sectors exportadors, així com el seguiment de la trobada convocada en el mes de juny per l'Executiu espanyol, que, lamenten, "no s'ha produït".

A més, els sectors han reclamat ajudes econòmiques o compensacions pels "costos extra" que el conflicte suposa per a les empreses, així com un increment dels pressupostos d'ICEX per als seus plans sectorials de 2023, un any "complex" on la promoció internacional "ha de ser la clau per a no perdre capacitat exportadora". Així mateix, reclamen la temporalitat en la participació de les fires internacionals organitzades per l'ICEX.

En una carta enviada aquest dijous des de la Conselleria d'Economia Sostenible s'han detallat "de manera puntual" les peticions i preocupacions dels diferents sectors davant un conflicte que "està minvant de forma greu la posició competitiva de les empreses valencianes a Algèria".

Els sectors han aplaudit, així mateix, mesures com la cerca de mercats alternatius, gestionada per l'Ivace, però han reclamat una solució davant "la importància del conflicte i el crebant que està suposant per als seus intercanvis comercials amb aquest important mercat".

Les exportacions de la Comunitat Valenciana a Algèria van ascendir a 442 milions d'euros l'any 2020 i a 416,4 milions d'euros en 2021. En el primer semestre de 2022, les vendes havien aconseguit un valor de 218, 96 milions d'euros, la qual cosa suposava un augment del 5,39%, increment que s'ha vist interromput "bruscament" pel bloqueig plantejat pel país algerià i que, de mantindre's, "podria provocar unes pèrdues superiors als 250 milions d'euros als sectors valencians".