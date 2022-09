Puig insisteix que la seua proposta fiscal "no té res a veure amb les reformes regressives que planteja el PP"

D'aquesta manera s'ha pronunciat Ximo Puig en el tradicional esmorzar amb representants empresarials convocat pel Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana en El Palmar de València, que també ha comptat amb la presència del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Arcadi España; el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius i, Comerç i Treball, Rafa Climent, i la consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torró.

Puig ha reiterat el seu compromís d'ajudar les famílies i a les empreses a través del pròxim Pressupost de la Generalitat per a 2023 que segons ha manifestat servirà per a "suturar l'actual situació d'incertesa provocada per la inflació i els costos energètics, i mantindre el creixement de l'ocupació".

A més, ha compartit una "anàlisi econòmica de la situació i les expectatives de futur" amb els representants empresarials que han participat en el tradicional esmorzar d'inici de curs polític, i ha destacat que la conjuntura actual presenta al mateix temps "oportunitats i debilitats", amb una temporada turística i unes dades d'ocupació que ha qualificat de "positius", però amb "el perill per a les empreses valencianes que es mantinga en el temps els elevats costos energètics", ha conclòs.

En declaracions als mitjans de comunicació, el president ha insistit que la reforma fiscal que està preparant el Consell atendrà els principis constitucionals de la progressivitat per a "atendre a les classes mitjanes i treballadores, protegir més a la població vulnerable i per a impulsar l'ocupació".

En aquest sentit, ha assenyalat que la concreció de les mesures de la reforma fiscal serà abordada tant en la reunió amb les organitzacions empresarials d'aquest dijous com en el Seminari de Govern Estiu 2022, que donarà començament aquesta vesprada en Vall d'Ebo i en el qual s'escoltaran les aportacions d'experts en la matèria.

Finalment, el cap del Consell també s'ha referit a la necessitat de buscar fórmules per a "atallar la inflació" des del diàleg, i ha instat a tots els agents que participen en la cadena alimentària a realitzar un esforç per a millorar el seu equilibri i "baixar els preus perquè moltes famílies tenen dificultats per a arribar a final de mes".