La Gonzalo Anaya presenta 12 demandes per a aquest curs i expressa el seu "malestar" pel retard en el seu començament

L'entitat, integrada per FAMPA Castelló Penyagolosa, FAMPA València i FAMPA Enric Valor Alicante, ha presentat, en un acte a les portes de la Conselleria d'Educació, una actualització de les seues demandes històriques i ha exposat altres noves, totes emmarcades en l'Agenda 2030.

Aquestes demandes són continuar avançant en la universalitat i gratuïtat de l'educació infantil perquè "tota la infància de zero i un anys puga accedir en condicions d'igualtat en el seu primer cicle"; menjadors saludables i sostenibles i basats en la proximitat; la qualitat en les activitats extraescolars i que les modalitats de jornada no agravien les diferències d'accés a elles; l'estabilitat de plantilles; baixada de ràtios i eliminació dels concerts educatius o major participació de les famílies, que considera que estan infrarepresentades en els consells escolars.

També reclama professionals i supervisió de la inclusió i l'orientació educativa; garantir les TIC en les aules per a fer possible la competència digital; millorar l'ensenyament plurilingüe -que l'alumnat tinga coneixement suficient de les tres llengües- i més Pla Edificant amb infraestructures participades, coeducatives i sostenibles.

"SEMPRE ESCOLA PÚBLICA"

En un curs escolar "important" per l'aplicació de la LOMLOE i la proximitat de les eleccions, la Gonzalo Anaya es dirigeix a "totes" les instàncies i organitzacions d'interés social, polític i educatiu perquè facen seues les propostes que presenta, enfocades a millorar l'educació, la vida de la població escolar i que responen la crida de 'Sempre escola pública'

"Volem avançar per a millorar la vida de la població escolar en el seu conjunt, perseguint la màxima qualitat en l'educació, revertint les desigualtats socials i de gènere, tenint molt present la salut i el benestar de la infància i les accions pel clima com a comunitats educatives sostenibles, avançar amb polítiques educatives pròpies d'institucions sòlides", ha destacat Pacheco.

Segons ha explicat el president de l'entitat, la data pactada pels sindicats i els col·lectius per a l'inici del curs escolar 2022- 2023, estava prevista per a aquest dijous dia 8, però s'ha canviat "sense cap informació prèvia". Al seu juí, es tracta d'una falta de respecte" a les necessitats de les famílies ja que considera que el retard de quatre dies de l'inici de les classes ha suposat un "problema" per a la conciliació en moltes famílies.

Així mateix, ha mostrat la decepció i la tristesa per part de l'entitat davant la decisió del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de mantindre la decisió cautelar de suspendre l'obligatorietat dels àmbits en primer d'ESO, que ja havia sigut aprovada, ja que aquest curs, per primera vegada en diversos anys, anava a començar amb "normalitat" i sense tanta "conflictivitat". Per contra, lamenta que aquesta decisió ha generat un trastorn "més que important" que "no" era necessari en aquest curs.

"Espere que el canvi metodològic que els àmbits suposen s'assente i tinga tot l'esforç de la comunitat educativa perquè farem tots els esforços possibles per a difondre els beneficis dels àmbits, promoure investigacions, estudis i recursos en les universitats de la Comunitat Valenciana per a poder avaluar verdaderament la seua aplicació i traure el positiu i el negatiu, posar-ho sobre la taula i així millorar el nostre sistema educatiu", ha exposat.

NOU CURS SENSE RESTRICCIONS

En aquesta línia, ha considerat "absolutament" necessari, desitjable i esperat que el nou curs es desenvolupe sense restriccions i amb "plena" normalitat, que faça possible el desenvolupament normal de totes les activitats dels centres educatius perquè han suposat una "gran" barrera per a l'aprenentatge.

Preguntat per l'opinió de la Confederació respecte als deures, Pacheco ha assenyalat que els xiquets tenen dret a tindre temps per a ser xiquets i per a poder gaudir del seu temps lliure. Per açò, considera "absolutament" inacceptable que les tasques que els alumnes no acaben en l'aula hagen de portar-les a casa.

"Cap de nosaltres acceptaria mai que el que no acabem en el treball ens ho portàrem a casa tenint una jornada de quatre hores més, és inacceptable. Si no ho acceptem com a adults, per què acceptem que els nostres fills sí que hagen de patir-ho?", ha preguntat.

En aquest sentit, ha destacat que el fet que els alumnes hagen de portar els deures a casa comporta que porten la motxilla que "excedeix" el 10 per cent del seu pes, que és el que estableixen els pediatres com a "màxim".

"És com si nosaltres anàrem a treballar caminant com a mínim 15 minuts cada dia carregant una caixa de sis bricks de llet. Cap de nosaltres ho acceptaria i qualsevol normativa laboral va en contra d'açò", ha insistit.

Quant a la decisió dels centres sobre si implantar la jornada contínua, Rubén Pacheco ha demanat que des dels centres s'aporte tota la informació de manera "imparcial" i que s'acudisca als estudis que existeixen sobre eixa temàtica.