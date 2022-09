Robles pide a Lesmes menos "frases apocalípticas" y que haga cumplir la ley

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reprochado al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, su "vehemencia" al amenazar con su dimisión si este órgano no se renueva en las próximas semanas y le ha pedido menos "frases apocalípticas" y que haga cumplir la ley.

"Me gustaría que esa vehemencia de ayer la hubiera utilizado estos 4 años -tiempo que lleva en funciones el CGPJ- porque este Consejo sabe y es consciente que está siendo rehén del PP. Le pediría al señor Lesmes que, como presidente que es, cumpla también la ley. Ahora hay una ley, que nos guste o no nos guste, dice que el día 13 de este mes tienen que estar nombrados los magistrados del Constitucional", ha aseverado en una entrevista en Antena 3.

Tras reconocer que está "absolutamente sobrecogida" con lo que está ocurriendo, Robles ha subrayado que el presidente del Poder Judicial "no se puede permitir el lujo" de que los vocales del sector conservador se revelen: "¿Qué imagen damos si el órgano de gobierno que vela por la independencia de los jueces decide que una ley le gusta o no y en función de eso la cumple o no".

"El CGPJ tiene que aplicar las leyes", ha hecho hincapié la ministra de Defensa. Además, ha criticado que el PP durante estos cuatro años que lleva en funciones el Poder Judicial "esté haciendo ostentación" de que no se va renovar, y le ha instado a cumplir la Constitución.

"Es el momento de la serenidad, de la reflexión, de mirar al presente y al futuro y de que se llegue a acuerdos con sentido de estado. No frases apocalípticas, sino hechos", ha añadido Robles, que se ha mostrado "segura" de que todos los vocales tendrán ese sentido de responsabilidad y cumplirán la ley.