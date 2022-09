UP demana la gratuïtat del transport públic de competència autonòmica durant 2022 i 2023

Segons ha indicat Esquerra Unida en un comunicat, aquesta iniciativa pretén "fer un pas més enllà", i sol·licita fer extensibles a l'àmbit autonòmic i local les mesures adoptades en el Reial decret-llei publicat el passat mes d'agost, en el qual s'estableix la gratuïtat de tots els servicis de Renfe Rodalies, així com els de Mitjana Distància declarades obligació de servici públic (OPS), des de l'1 de setembre fins al 31 de desembre de 2022.

Segons Blanes, "és difícil entendre per què el servici de Renfe és gratuït, però no el de FGV o el bus. Els motius de mobilitat són els mateixos". A més, ha considerat: "pareix evident que la inflació provocada per la guerra es mantindrà més enllà de desembre de 2022". La PNL emfatitza, a més, que les ajudes estatals per a aplicar descomptes en el transport autonòmic i local passen del 30 al 50%.

Blanes ha proposat "anar més enllà". "En un context d'inflació com el que vivim, les mesures han de ser més valentes i ambicioses". La diputada ha afirmat que "l'administració autonòmica ha de fer un esforç, acostar el muscle per a declarar la gratuïtat del transport públic col·lectiu de competència autonòmica i local en tot el País Valencià mentre la inflació seguisca alta". "Totes les valencianes i valencians que usen el transport públic diàriament han de poder beneficiar-se d'aquesta mesura", ha agregat.