Teatre Micalet oferirà cinc produccions pròpies en una temporada amb protagonisme de Fuster i els Patron

I ho farà amb el cicle dedicat a Joan Fuster amb el qual se suma a les iniciatives per a retre homenatge a l'escriptor en el centenari del seu naixement. L'espectacle inaugura serà 'Bomba va, bomba ve, Joan Fuster', un text de Laura Sanchis amb direcció i dramatúrgia de Joan Peris amb Pilar Almeria, Pedro Mallol i Guille Zavala.

També al setembre i dins d'aquest cicle 'Fuster al Micalet' es representarà 'Paraules en carn viva', una dramatúrgia de Manuel Molins amb Enric Majó, Manuel Molins, Rosana Pastor i Arcadi Valiente.

El 26 d'octubre s'estrenarà la producció 36 de la Companyia Teatre Micalet, 'Estimats Pares', d'Emmanuel i Armelle Patron, una comèdia d'origen francés que està triomfant ara mateix a París, amb traducció i adaptació de Ximo Solano, direcció de Joan Peris i interpretada per Toni Agustí, Pilar Almeria, Manu Climent, Enric Juezas i Laura Romero.

En paraules de Joan Peris, "és una comèdia sobre les relacions familiars, excepcionals". "Els germans Patron han aconseguit que no es pare de riure ni un moment. Serà la primera vegada que es tradueix a l'Estat espanyol", ha subratllat.

Al Nadal, com ja és habitual des de fa cinc temporades, torna 'Nadal a casa els Cupiello', d'Eduardo De Filippo, amb direcció de Joan Peris i interpretada per Pilar Almeria, Carla Almeria, Josep Manel Casany, Héctor Fuster, Diego Ramírez, Laura Sanchis, Miguel Seguí, Ximo Solano i Bruno Tamarit.

A més, l'espectacle 'Ai, Carmela!' -un text de José Sanchis Sinisterra i direcció de Joan Peris- aparcarà per un mes la seua gira per a fer temporada en el Micalet per última vegada.

Pilar Almeria, que interpreta Carmela, comparteix: "Després de vint-i-cinc anys, tornar a fer 'Ai, Carmela!' ha sigut un regal per a tot l'equip, però molt especialment per a Josep Manel Casany i per a mi. Rellegir el text amb vint-i-cinc anys més de vida et dóna un punt de vista diferent i constatar cada dia la complicitat en l'escenari és un regal".

Entre abril i maig, el públic tindrà l'oportunitat de retrobar-se amb una de les obres que va tindre més ressò durant la pandèmia, 'El Malfet d'Inishmaan', de Martin Mcdonag, una comèdia sobre la diferència amb direcció de Joan Peris i amb un repartiment de luxe: Pilar Almeria, Josep Manel Casany, Héctor Fuster, Dani Machancoses, Pilar Matas, Isabel Requena, Laura Sanchis, Bruno Tamarit i Guille Zavala.

COMPANYIES CONVIDADES

'El Malfet d'Inishmaan' tanca l'exhibició de les produccions pròpies d'aquesta temporada. Aquests muntatges estaran acompanyats pels de companyies convidades "que sumen diversitat i teatre de qualitat a la temporada", subratllen des de la sala valenciana.

Entre elles, A3 Calles s'encarregarà de donar l'eixida a les estrenes de les companyies amb l'espectacle amb perspectiva de gènere 'Complex Maternity', seguit del concert de Pepa Cases presentant el Disc III.

La companyia Pot de Plom amb l'habitual Xavi Castillo visitarà les taules del Micalet amb 'Yonquis dels diners' i 'Nits Golfes: Xavi Castillo, 30 anys fent el moniato'.

D'altra banda, acudirà El Somni Produccions amb 'Paradís' des de Mallorca i al gener la companyia per excel·lència de teatre de pallassos Pepa Plana -amb la mateixa actriu i les seues companyes Nin Valentí i Lola Gonzalez- amb 'Si tu te'n vas' i la productora Nurosfera.

També s'oferiran les sessions matinals per a estudiants: 'Els viatges d'Àlex i Elena' de Teatre del Contrahecho i 'Rebombori' amb Pipi Langstrum.

A més de les representacions teatrals, es podrà gaudir de sessions de monòlegs com les Nits de Riures amb la presència, entre d'altres, de Maria Juan.