Ajuntament i Diputació de València gestionaran conjuntament la programació cultural de la nau Demetrio Ribes

El conveni tindrà vigència durant un any, prorrogable per un altre any més si així ho acorden les dos institucions. Fruit d'aquest acord, l'Ajuntament autoritza la corporació provincial a utilitzar l'espai escènic de la Nau Demetrio Ribes, que acollirà la programació del Centre d'Arts Escèniques Escalante, de la corporació provincial, pensada "sobretot per a públic infantil i juvenil".

Al seu torn, l'Ajuntament pot utilitzar també les instal·lacions d'aquest espai cultural en les dates en què no estiga "compromesa" per la programació de l'Escalante, segons ha precisat el consistori en un comunicat.

L'Ajuntament no repercutirà a la corporació provincial les despeses per la utilització de la nau i el Centre d'Arts Escèniques Escalante serà responsable del bon ús de l'edifici i les instal·lacions.

El conveni contempla també la creació d'una comissió de seguiment amb representants de la Diputació i del servici de Patrimoni i Recursos Culturals per a coordinar "tot allò relacionat amb el desenvolupament d'aquest acord".