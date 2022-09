Campillo diu que el despreniment del ficus del Parterre no era previsible i estudien descarregar-li possible sobrepés

El vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de València, Sergi Campillo, ha assegurat que el despreniment ahir dimecres de la branca d'un ficus del Parterre, que va causar quatre ferits, "no era previsible" i ha assegurat que no es descarta descarregar un possible sobrepés de l'arbre monumental per a garantir la seguretat dels usuaris del jardí.