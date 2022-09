Un experto aconseja en 'Espejo Público' cómo llevar la mochila al colegio: "No debe superar el 10% del peso del estudiante"

Como es habitual, Espejo Público ha utilizado un espacio de su tiempo para dar a la audiencia consejos que ayudan a su bienestar. Este jueves, el turno le ha tocado a las mochilas y, concretamente, al peso que los estudiantes deben llevar a la espalda.

Para ello, el programa de Antena 3 ha contado con el doctor Mario Gestoso, responsable de la Unidad de la Espalda Kovacs, quien ha destacado que el peso de las mochilas no debe superar el 10% del peso corporal de los estudiantes.

Así, una de las colaboradoras del matinal ha decidido pesar una mochila en la que, previamente, habían metido varios libros de texto. Tras colocarla, la báscula ha marcado 5,3 kilogramos: "No hay que dramatizar, no quiere decir que vaya a haber ninguna lesión grave, pero lo recomendable es no sobrepasar ese porcentaje", ha señalado el experto.

La colaboradora se ha puesto la mochila a la espalda y, además, ha abrochado un amarre a la cintura que "permite fijar el centro de gravedad": "Hay que intentar que la mochila esté entre los hombros y la cintura. Ni muy colgando por debajo de la cintura ni elevada, que estaría entrando en la zona del cuello. Hay que evitar que balancee o colgarla solo de un hombro".

Aunque el doctor ha explicado que se trata de una manera de higienizar la postura, también ha resaltado la importancia de utilizar un colchón adecuado y ejercitar la espalda para evitar lesiones y, en el caso de tener dolor, acudir al médico de cabecera.