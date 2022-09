CSIF solicita que se convoque la Mesa Sectorial de Educación "de forma urgente"

"Sin lugar a dudas uno de los temas que más preocupa a los docentes riojanos es tener la certeza de si va a ver oposiciones de enseñanzas medias para el año que viene", afirman desde el sindicato.

De esta manera, indican, "hay una serie de plazas de la oferta pública del 2019 y 2020 que de no convocarse, se perderían, ya que hay un máximo de tres años desde que se publica la oferta de empleo público para su realización".

Como recuerdan a través de una nota de prensa, CSIF "siempre ha defendido que salgan la mayor cantidad de plazas posibles y que se celebren estas oposiciones, pero la Administración se escuda en que no pueden coincidir dos tipos de oposiciones al mismo tiempo, concurso oposiciones de plazas de reposición y nueva creación y el concurso oposición no eliminatorio del proceso de estabilización".

CSIF solicita la confirmación de la Administración de si van a salir finalmente a concurso-oposición estas plazas ya aprobadas en la oferta de empleo público del 2019 y 2020 y de este modo dar certeza a los futuros opositores.

"Otro tema importante que hay que negociar es el punto 8 del acuerdo de legislatura firmado en el que se acordó la promoción de la estabilidad de la Escuela Rural. Sin lugar a dudas es el gran olvidado de este acuerdo, ya que solo se ha realizado un estudio del Consejo Escolar de La Rioja y una modificación en la Orden de interinos por la que se va a dar la opción al personal interino de poder repetir dos cursos escolares seguidos".

Esta modificación -explican desde el sindicato- "no fue aprobada por los sindicatos en la Mesa Sectorial y todavía no se ha visto reflejada en la Orden de interinos. Son varios los puntos a negociar en este tema, como son las medidas que se van a tomar para el mantenimiento de los claustros, el aumento del importe por kilómetro realizado al docente itinerante, incorporar personal de apoyo a los tutores ya que muchas veces se encuentran con alumnos de diferentes cursos y niveles en una misma aula con las dificultades que esto conlleva, etc".

La elaboración de una Orden que regule las comisiones de servicios es -para CSIF- "otro de los puntos importantes que hay que negociar durante este curso escolar y que se quedó pendiente el curso pasado. Que se sigan dando a dedo y no se sepan que requisitos hay que cumplir es una opción que CSIF rechaza por completo y La Rioja es una de las pocas comunidades en las que se sigue haciendo de este modo".

Por estos motivos y para que la Administración "informe también del caótico inicio de curso con los problemas acontecidos en los llamamientos, el lío generado con la aplicación de la reducción horaria a 23 horas en los colegios de primaria, los problemas generados en la aplicación RACIMA, etc. CSIF solicita de manera urgente la convocatoria de la Mesa Sectorial de Educación".