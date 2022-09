Habitatge publica al web un primer llistat provisional d'ajudes per al bo de lloguer jove

A les ajudes s'han destinat 45 milions d'euros per als exercicis 2022 i 2023. Es preveu que vora 4.000 mil joves de la Comunitat Valenciana es veuran beneficiats del Bo Lloguer Jove, una vegada finalitzat el procés de revisió del total dels expedients.

Segons ha assenyalat el secretari autonòmic d'Habitatge i Funció Social, Alejandro Aguilar, l'objectiu és "facilitar l'emancipació en una vivenda o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a la gent jove amb escassos mitjans econòmics mitjançant la concessió d'ajudes directes".

Aguilar també s'ha referit a les últimes dades de l'Observatori d'Emancipació Juvenil respecte a vivenda que desvetlen que en el primer semestre de 2021, només un 13,7% de les persones joves valencianes podien deixar la casa familiar per a tindre una pròpia, tenint les dones major dificultat per a independitzar-se. A més, les dades reflecteixen que una persona d'entre 16 i 30 anys a la Comunitat Valenciana ha de destinar un 64% del seu salari per a pagar el lloguer si s'emancipa en solitari i un 35% si comparteix pis.

FASES

La directora general d'Emergència Habitacional i Funció Social, Pura Peris, ha explicat que, en una primera fase, s'han revisat al voltant de 3.000 expedients. Són els presentats durant els primers dies en què es va obrir el termini, del 2 al 6 de juny.

En la revisió que ha donat lloc al primer llistat provisional, prop de 700 expedients estan complets i la resta, entorn dels 2.300, estan pendents d'aportar algun tipus de documentació. A partir de la publicació d'aquest llistat, es proposarà una resolució de la concessió de les ajudes dels expedients que estan complets.

Quant als expedients incomplets, es remetrà un missatge de text telefònic (SMS) en el qual s'informarà de la documentació que falta. Per a açò, les persones sol·licitants disposaran d'un termini de 10 dies, des de hui, 8 de setembre, fins al 21 de setembre, inclòs, per a completar així la sol·licitud.