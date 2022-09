La Comisión Europea, consciente de la "gravísima situación del Mar Menor" y de las "causas que lo motiva"

Desde la Comisión Europea entienden que "solo el trabajo conjunto de todas las administraciones españolas competentes, es decir, las nacionales, regionales y locales, junto con los colectivos privados responsables de la situación y de su futuro disfrute es capaz de revertir esta catástrofe y de sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo".

En esta línea, han asegurado que la CE "ha adoptado ya determinadas medidas que afectan al tema que nos ocupa; medidas de orden legal y medidas de apoyo financiero".

En cuanto a las medidas de orden legal, han recordado que la CE "ha iniciado ya dos procedimientos horizontales contra España, que no solo afectan a la Región de Murcia, pero sí le afectan y son muy pertinentes para el Mar Menor", como un procedimiento de infracción referente a la Directiva de Hábitats, que se inició porque España "no había designado zonas especiales de conservación y no había establecido los objetivos y medidas de conservación necesarias para su protección".

"Los lugares de Importancia Comunitaria situados al Mar Menor, por supuesto, están cubiertos por este procedimiento de infracción", han señalado.

Este procedimiento de actuación se inició en 2015 y en octubre de 2019 finalmente las autoridades regionales designaron una serie de lugares de Interés Comunitario como Zonas Especiales de Conservación. Entre estas zonas se incluye las Salinas y Arenales de San Pedro del Pintara, espacios abiertos de islas del Mar Menor y otros.

Además de este procedimiento de infracción hay otro abierto que se refiere a la Directiva sobre Nitratos, que se inició a finales de 2018 por "la insuficiente protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias". El procedimiento incluye a la Región de Murcia.

La Comisión considera que España "no ha realizado un seguimiento adecuado en sus aguas y que debe designar otras zonas vulnerables a los nitratos en las que serían aplicables las medidas prescritas por la Directiva, y que sería necesario adoptar medidas adicionales o reforzadas".

En cuanto a la Región de Murcia, la Comisión considera que las medidas adoptadas "has sido insuficientes hasta la fecha de hoy". En relación a este caso, que se inició en 2018, el pasado mes de diciembre la Comisión decidió llevar el tema al Tribunal de Justicia, que será quien deba pronunciarse.

Además de estos dos procedimientos, la Comisión está procediendo en estos momentos a la evaluación de los segundos planes hidrológicos de cuenca presentados por España, y entre ellos está el del Segura.

En cuanto a medidas de apoyo financiero, los distintos fondos de la Unión Europea han apoyado una serie de actividades destinadas a hacer frente a los retos que afronta el Mar Menor.