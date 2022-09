Violeta Mangriñán contesta a los 'haters' que critican un posible retoque en la foto de su abdomen: "No sé cómo se hace eso"

La influencer Violeta Mangriñán dio a luz a Gala, su primera hija, hace apenas un mes, pero su recuperación posparto ha sido muy rápida. Durante este tiempo ha subido fotos a sus redes sociales donde mostraba un abdomen muy plano, lo que ha levantado la polémica entre sus seguidores.

Muchos usuarios de Instagram han cargado contra ella acusándola de editar sus imágenes para parecer más delgada. Cansada de ese tipo de comentarios, Violeta ha decidido dar una tajante respuesta para acallar esos pensamientos.

"Las últimas fotos que he subido no tienen ningún tipo de retoque ni filtro, lo siento", ha afirmado después de generar esos feos rumores. "Para los que piensan que me he retocado el abdomen en la foto, no sé cómo se hace eso", ha asegurado.

Capturas de Violeta Mangriñán. violeta / INSTAGRAM

Aunque mucha gente pueda creer que ha "recuperado" su peso por completo, ella ha añadido que no ha sido así: "No estoy ni mucho menos en mi mejor versión física, como es lógico, no hace ni 40 días que di a luz".

Sus intenciones al publicar esas fotos es dar visibilidad también a los cuerpos que se comportan así tras un parto, aunque no sea lo común. Ese rápido cambio ha supuesto una gran admiración para muchos de sus seguidores, pero también ha sido la diana de los haters que están en contra de esas actitudes por si perjudica al resto de mujeres.