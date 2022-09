Illueca demana al PSOE aprovar la Llei de Vivenda: "La ciutadania no entén que la tinga bloquejada"

Illueca (Podem), en declaracions als mitjans, ha retret que el PSOE ha paralitzat la tramitació perquè "no accepta que aquesta llei incorpore mesures valentes per a garantir l'accés a la vivenda de la ciutadania i que es regulen els preus del lloguer".

Per açò, li ha exigit que treballe "intensament" les pròximes setmanes per a donar llum verd a aquesta norma ja que "la ciutadania no entendria que havent-hi coalicions progressistes no s'anteposen els interessos generals de la gent i no es done resposta a una situació d'emergència habitacional".

Ha assenyalat que el problema s'agreuja des de hui amb la pujada dels tipus d'interés per part del Banc Central Europeu i que hi ha estudis que apunten que el 20% de les famílies hipotecades entrarà en risc d'impagament, la qual cosa "pot traduir-se en desnonaments i dificultar molt l'accés a l'habitatge perquè s'encariran molt els préstecs".

Illueca ha recalcat que, davant aquesta situació, les administracions públiques han d'actuar. Així, ha anifestat que el Consell "ha fet els deures i està preparat per a intervindre el preu del lloguer quan es dispose de l'habilitació legal corresponent" gràcies a un treball "rigorós amb una base científica per a saber quines són les zones tensionades".

"Necessitem que la Llei s'aprove com més prompte millor i prohibisca els desnonaments com acaben de fer a Escòcia quan les famílies estiguen en una situació de vulnerabilitat social i econòmica", ha recalcat.