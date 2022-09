Serra considera que un patrocinio "para tanta gente del deporte no puede romper el Pacte"

Así lo ha expresado Serra, en declaraciones a los medios, al ser preguntado por la crisis en el gobierno del Consell, después de que MÉS per Mallorca haya rechazado la propuesta para patrocinar al RCD Mallorca y otros clubes. "Yo espero que no esté en peligro" el Pacte, ha señalado.

Serra, del PSIB, ha destacado que lo que era, en principio, "un patrocinio para el Mallorca ha pasado a ser un patrocinio para otros equipos". De esta forma, ha apuntado que se "cumple con el compromiso" acordado el pasado 18 de agosto entre socios: mantener el compromiso con el RCD Mallorca, abrir los patrocinios al resto de clubes y ayudar al deporte en general.

Sobre el procedimiento de esta propuesta, el conseller insular ha detallado que se propondrán una serie de iniciativas que tendrán una convocatoria pública y las sociedades deportivas, como el RCD Mallorca o el Atlético Baleares, deberán presentar una propuesta que se valorará.

A su juicio, "el Pacte no puede estar en peligro cuando se está intentando apoyar a los clubes que están en primera división". Por este motivo, ha pedido "pensar en el deporte", ya que los aficionados "no merecen no poder tener este apoyo por una discrepancia entre socios".

En este punto, ha recordado que el Pacte en el Consell "ha hecho muchas políticas valientes" en un contexto de crisis por la pandemia y por la guerra en Ucrania. "Yo creo es momento de continuar con este trabajo independientemente de estas discrepancias", ha concluido.