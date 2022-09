Alejandro Espiga "pinta" La Rioja a través de una exposición a beneficio de Cáritas para ayudar a los más necesitados

De esta manera, la sala expositiva del COAR ofrece durante las próximas semanas un recorrido por los monumentos, lugares y edificios más emblemáticos de La Rioja, elaborados con diferentes técnicas, pero todas con el sentir arraigado de un artista que quiere a nuestra región. Así, el autor ha reconocido que, en su afán por conocer la comunidad, cada vez que va de viaje a diferentes lugares, hace fotos y, después, las pinta para conseguir la belleza que desprende cada imagen de sus cuadros.

Espiga ha querido agradecer al COAR por su entrega "y la buena acogida" que ha tenido esta exposición. Una muestra que, como ha indicado, "espero que sea exitosa no para mí, sino para Cáritas y se pueda recaudar dinero". Una entidad, ha dicho, "que se dedica íntegramente a los más necesitados".

Además, ha dicho, "me ilusiona pintar con un fin, me hace sentirme vivo. Siempre he tenido la pintura muy presente, cuando tenía 10 años pintaba pero luego lo dejé durante muchos años. Después, gracias a mi mujer, lo retomé y es lo que me gusta hacer".

"ESPERO QUE AL VISITANTE LE LLENE"

Con respecto a la exposición que alberga el COAR, ha dicho, algunos de los cuadros tienen siete años. No sé si tienen la doble vida de aquella de la que hablan los pintores pero sí sé que todos dicen algo". Por ello, "espero que al visitante le llene".

Por su parte, el director de Cáritas La Rioja, Fernando Beltrán, ha querido destacar al figura de Espiga "también voluntario de la entidad" y, como reconoce, "siempre está entregado a la causa para ayudar a los más necesitados".

"Es una persona que, como recoge sus pinturas de toda La Rioja, está con todos. Y ahí es donde está Cáritas, con todos ayudando a todos los riojanos que lo necesiten".

Además ha querido agradecer la disposición del COAR al ceder el espacio "fabuloso" que ayuda a que la exposición "coja mucha fuerza". Como ha destacado, "estas colaboraciones hacen que ayudar a los demás sea mejor cuando es conjunto y coordinado. Hemos de ser conscientes de que todos aportamos algo a la sociedad y si lo hacemos juntos, mucho mejor".

Por ello, ha finalizado, "quiero dar las gracias a los arquitectos porque ellos contribuyen de manera importante a que las ciudades sean más habitables y para ayudar a recoger a las personas que tienen más necesidad". "Hay que contar con todos, con diseñadores y artistas de la ciudad para hacer edificios y recuperar partes que no se deberían perder y pensar en los últimos para hacer que sea confortable una sociedad en la que nadie esté excluido".

Finalmente, el decano del COAR, Ángel Carrero y del Pozo, ha destacado la labor de Cáritas tanto a nivel regional como nacional. "La exposición habla de La Rioja y es una forma de entender cómo Cáritas también llega a toda la comunidad".

La exposición se podrá ver hasta el próximo 2 de octubre en el Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja (c/ Barriocepo, 40. Logroño). Se podrá visitar de martes a domingo (excepto días festivos), en horario de 12 h a 13,30 h y de 18,30 h a 21 h.